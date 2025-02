Neuer The Witcher-Film jetzt bei Netflix: Der Henry Cavill-Ersatz vor Staffel 4 ist ein Geschenk für echte Fans

Bis wir Liam Hemsworth als Henry Cavill-Nachfolger in The Witcher Staffel 4 sehen, dauert es noch eine Weile. Aber schon jetzt gibt es Fantasy-Ersatz mit einem neuen Witcher-Film bei Netflix.

Die 4. Staffel der Fantasy-Serie The Witcher und damit der erste Auftritt von Liam Hemsworth als neuer Geralt von Riva lässt noch auf sich warten. Stattdessen veröffentlicht Netflix am heutigen 11. Februar 2025 mit The Witcher: Sirens of the Deep einen animierten Spin-off-Film, der uns schon jetzt einen Henry Cavill-Ersatz präsentiert. Besonders Fans der Witcher-Games können sich freuen.

Vor The Witcher Staffel 4: Im Netflix-Film Sirens of the Deep überrascht ein besonderer Synchronsprecher

Angelehnt an Andrzej Sapkowskis Kurzgeschichte Ein kleines Opfer aus dem Sammelband Das Schwert der Vorsehung führt uns der neue Witcher-Film einige Jahre in der Zeit zurück. Zeitlich während der 1. Staffel der Netflix-Serie angesiedelt, folgt die Geschichte Geralt und Rittersporn, die einen Krieg zwischen Menschen und Wasserkreaturen aus dem Meer verhindern müssen.

Hier gibt's den deutschen Trailer zu The Witcher: Sirens of the Deep

The Witcher: Sirens of the Deep - Trailer (Deutsch) HD

The Witcher: Sirens of the Deep ist nach The Witcher: Nightmare of the Wolf bereits der zweite Anime-Spielfilm aus dem Fantasy-Universum von Netflix. Während die aus der Realserie bekannten Stars Joey Batey und Anya Chalotra im englischen Original auch im Anime als Rittersporn und Yennefer zu hören sind, wird Geralt von Riva weder von Henry Cavill noch von Liam Hemsworth vertont.

In Sirens of the Deep kollidieren die Welten von Serie und Games. Geralts neue Stimme ist nämlich Doug Cockle, der zuvor in den Witcher-Videospielen dem grummeligen Hexer seine Stimme lieh. Aber auch deutsche Gamer:innen haben Grund zur Freude: In der Synchronfassung des neuen Netflix-Films übernimmt Markus Pfeiffer die Hauptrolle. Dieser vertonte Geralt zuvor in den Spielen The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt.

Wann kommt The Witcher Staffel 4 mit Liam Hemsworth?

Liam Hemsworths The Witcher-Einstand ist bereits seit vergangenem Herbst im Kasten und wird dieses Jahr bei Netflix aufschlagen. Einen konkreten Starttermin hat der Streamer noch nicht verraten. Wir rechnen mit einem Release von The Witcher Staffel 4 im Sommer 2025.



Nach Staffel 4 ist aber noch nicht Schluss. The Witcher erhält noch eine finale 5. Staffel, welche die Adaption der Hexer-Romane von Andrzej Sapkowski abschließt. Die Dreharbeiten sollen im März 2025 starten, womit das große Fantasy-Finale voraussichtlich schon 2026 bei Netflix zu sehen ist.