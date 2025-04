Neuer Thriller mit Yellowstone-Star stürzt euch in spannendes 95-minütiges Rätsel

Rätsel- und Yellowstone-Fans kommen ab heute im Thriller Drop auf ihre Kosten, wenn der Star von 1923 sich in die Verschwörung eines tödlichen Dates verstrickt.

Am heutigen 17. April 2025 startet Drop - Tödliches Date im Kino. Wer den Film Happy Deathday von Christopher Landon gesehen hat, weiß bereits, dass der Regisseur es versteht, Spannung unterhaltsam zu inszenieren. So auch in diesem wendungsreichen Thriller.



Thriller-Start von Drop: Erpressung beim ersten Date mit Yellowstone-Star

Die gefeierte Yellowstone-Serie 1923 ist für das Paar in ihrem Zentrum gerade furios zu Ende gegangen. Da trifft es sich gut, dass Hauptdarsteller Brandon Sklenar sich für das nächste Date nicht rar macht, sondern vom Stream auf die Kinoleinwände wechselt: Im schnellfüßigen Thriller mischt er sich unter die Verdächtigen.

Im Mittelpunkt von Drop steht die Witwe Violet (Meghann Fahy), die sich nach einem dramatischen Zwischenfall mit ihrem gewalttätigen Mann erstmals wieder auf ein Date wagt. Während Schwester Jen daheim auf Sohnemann Toby aufpasst, trifft Violet sich mit dem charmanten Henry (Brandon Sklenar). Alles scheint gut zu laufen, bis immer mehr anonyme Nachrichten per Drop auf dem Handy der jungen Frau eintreffen.

Die Zustellungsmethode legt nahe, dass ihr Stalker sich im Restaurant befinden muss. Doch ist er unter den Gästen, versteckt im gastronomischen Personal oder doch der Mann, der ihr gegenübersitzt? Mit der Drohung, ihre Familie umzubringen, stellt der Unbekannte Violet vor eine ungeheure Aufgabe.

Seht hier den Trailer zu Drop - Tödliches Date:

Drop: Tödliches Date - Trailer (Deutsch) HD

An Vorbilder wie Alfred Hitchcock oder Brian De Palma kommt Christopher Landon nicht ganz heran, wenn die Figuren zuweilen verblüffend handeln (wer bleibt auf einem ersten Date, wenn die Begleitung nur am Handy hängt?). Trotzdem inszeniert er seinen Thriller als kurzweiliges Rätselraten, das bei Stange hält. Wer hinter den unangenehmen Nachrichten steckt, löst der angenehm kurz gehaltene Thriller erst am Ende seiner 95 Minuten Laufzeit auf. Bis dahin vergnügt man sich im Publikum mit Spekulationen und wechselt minütlich zu neuen Verdächtigen.

Yellowstone-Star Brandon Sklenar schließt mit seinem Henry in Drop nahtlos an seine letztjährige Kinorolle in Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us (aktuell bei Netflix) an: Abermals spielt er den Good Guy, der Opfern häuslicher Gewalt eine alternative, gesunde Beziehung vor Augen führt. Oder ist das nur Fassade? Das wird hier natürlich nicht verraten.

Darüber hinaus punktet Drop im Vorbeigehen mit dem aufdringlichen Kellner Matt (Jeffery Self), der eigentlich lieber Stand-Up-Comedian wäre und sich als unerwartetes Comic-Reflief-Highlight des ansonsten bedrohlichen Szenarios entpuppt. Die Piano-Version der Kinderzimmer-Hymne Baby Shark werden sicher vor allem Eltern im Kino zu belachen wissen. Ansonsten ist der Thriller ein spannend gemachter Romantikthriller, der zu Ostern zum Mitfiebern und Spaß haben gleichermaßen einlädt.

