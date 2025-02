It Ends with Us auf Platz 1 bei Netflix: Fortsetzung mit Blake Lively & Justin Baldoni wird immer unwahrscheinlicher

Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us erobert aktuell die Netflix-Charts. Doch wird es eine Fortsetzung zur Romanverfilmung mit Blake Lively und Justin Baldoni geben? Die Chancen stehen aktuell schlecht.

Seit Kurzem gibt es eine neue Nummer 1 in den Netflix-Charts und sie dürfte nur die Wenigsten überraschen: Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us mit Blake Lively und Justin Baldoni hat sich an die Spitze des deutschen Film-Rankings gesetzt.

Der Streifen mauserte sich 2024 zu einem der größten Kino-Hits des Jahres und zog monatelange Kontroversen nach sich, die voraussichtlich noch lange andauern werden. Genau das könnte einer möglichen Fortsetzung gefährlich werden.

Kommt It Ends with Us 2? Erfolg und Vorlage sprechen eigentlich für ein Sequel

Nachdem It Ends with Us im August 2024 in die Kinos eingezogen war, standen die Chancen für eine Fortsetzung zunächst gar nicht schlecht: Der Film nahm bei einem Budget von 25 Millionen US-Dollar laut Box Office Mojo weltweit über 350 Millionen ein und landete auf Platz 17 der erfolgreichsten Titel des Jahres – ein Erfolg, an den Produktion und Studio normalerweise sofort anknüpfen würden.

Die gleichnamige Romanvorlage von Colleen Hoover, die 2016 zum Bestseller wurde, hat mit It Starts with Us - Nur noch einmal und für immer * von 2022 zudem eine Fortsetzung erhalten, in der Lillys Geschichte weitererzählt wird. Eine inhaltliche Grundlage für ein Sequel bestünde somit.

Regisseur und Hauptdarsteller Justin Baldoni erklärte im August 2024, dass er Blake Lively als Regisseurin eines möglichen Sequels sehe, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch nicht über eine Fortsetzung des Films nachgedacht habe. Im Moviepilot-Interview verriet Baldoni zudem, dass er im Hinblick auf eine Fortsetzung offen für alles wäre.

Kontroversen um It Ends with Us mit Blake Lively und Justin Baldoni machen Fortsetzung immer unwahrscheinlicher

Seit August 2024 sind viele Monate vergangen und das Blatt hat sich mittlerweile mehrfach gewendet. Nachdem bereits zum Kinostart Gerüchte laut wurden, dass Lively und Baldoni sich am Set von Nur noch ein einziges Mal zerstritten hätten, verklagte Lively ihren Regisseur und Co-Star im Dezember 2024 offiziell wegen sexueller Belästigung und Rufmord. Baldoni soll sich am Set des Films mehrfach unangebracht und übergriffig verhalten sowie mit seiner PR-Beraterin die öffentliche Diskreditierung Livelys geplant haben.

Baldoni schoss im Januar 2025 mit einer Klage gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds zurück und forderte darin 400 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Eine Gerichtsverhandlung ist nun für März 2026 angesetzt – bis hier ein Urteil gefällt wird, könnte also noch über ein Jahr (!) vergehen.

Im Angesicht der Kontroversen und des zerrütteten Verhältnisses zwischen den beiden wichtigsten Parteien des Projekts – Lively und Baldoni – ist eine Fortsetzung zum aktuellen Zeitpunkt extrem unwahrscheinlich. Möglich ist, dass das Sequel zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgenommen wird – dann aber wohl mit nur einer/einem von beiden, je nach Ausgang des Rechtsstreits. Denkbar wäre auch eine Fortsetzung mit einem weitgehend neuen Kreativteam und neuer Besetzung.

Wir dürfen in jedem Fall gespannt sein, wie sich die Lage in kommenden Monaten und Jahren weiterentwickelt. It Ends with Us-Fans sollten sich jedoch lieber auf den schlimmsten Fall einstellen.

