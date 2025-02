Die 10 spannendsten Streaming-Filme 2025 bei Netflix und Co. – von Sci-Fi-Kracher bis Fantasy-Abenteuer

Welcher Streaming-Film wird 2025 der nächste Hit? Wir stellen euch die kommenden Highlights bei Netflix, Apple TV+ und Co. vor, die Sci-Fi, Abenteuer und Fantasy mit Stars wie Tom Hardy und Keanu Reeves versprechen.

Nachdem wir euch im Podcast schon einen Ausblick auf die aufregendsten neuen Serien 2025 gegeben haben, erhaltet ihr nun auch eine Übersicht, welche 10 vielversprechendsten Streaming-Filme dieses Jahr unbedingt auf eure Merklisten gehören. Vor allem Netflix hat schon viel angekündigt, aber auch einige andere Streaming-Dienste haben Spannendes im Programm.

Sci-Fi-Kracher, Krimi-Fortsetzungen und knallharte Actionfilme decken die Genres unserer Auswahl dabei ebenso ab wie Romantisches, Abenteuerliches und Animiertes, damit für jeden Streaming-Fan ein mit Vorfreude erwarteter Film dabei ist.

Podcast-Vorschau: Die Streaming-Filme 2025 bei Netflix & Co.

Ob Fantasy-Familienunterhaltung, die Alles steht Kopf nacheifert, moderne Schatzsuchen, à la Indiana Jones oder Dokus, die Shakespeare im Videospiel GTA nachstellen. Oder doch lieber Netflix' heißerwartetste Krimi-Fortsetzung oder das teuerste Filmprojekt des Streamers? Das Streamingjahr 2025 verspricht im Filmprogramm aufregend und abwechslungsreich zu werden.

Neben großen Regisseuren wie Noah Baumbach (Marriage Story), Gareth Evans (The Raid), Guillermo del Toro (Pans Labyrinth) und Rian Johnson (Knives Out) holen sich die Streaming-Dienste Stars wie Natalie Portman, Keanu Reeves, Tom Hardy und Daniel Craig an Bord, um ein breites Spektrum von Action, Sci-Fi, Romantik, Fantasy und Abenteuer zu eröffnen.

Folgende 2025 startenden Filme bei Netflix und Co. stellen wir euch im Podcast genauer vor:

