Neuer Trailer zu Psycho-Mindfuck von Horror-Genie, bei dem Joaquin Phoenix in Ohnmacht gefallen ist

Der Dreh zum neuen Film von Horror-Genie Ari Aster war wohl so intensiv, dass Joaquin Phoenix kollabierte. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zu Beau Is Afraid.

Ari Aster (Midsommar) ist dafür bekannt, seine Zuschauer zu verstören. Der Dreh zu seinem neuen Film Beau is Afraid war offenbar schon für seinen Hauptdarsteller zu viel. Joaquin Phoenix fiel bei einer Szene nämlich in Ohnmacht. Jetzt zeigt ein neuer Trailer, wie intensiv der Psycho-Mindfuck zu werden verspricht.



Schaut euch hier den neuen Trailer zu Beau Is Afrai auf Englisch an:

Beau is Afraid - Trailer 2 (English) HD

Joaquin Phoenix wurde am Set von Horror-Meister Ari Aster in bewusstlos

Aster enthüllte die Geschichte über Phoenix' Zusammenbruch am Set kürzlich bei einem Preview-Screening des Films, wie Deadline berichtet. Laut dem Regisseur drehte sich die Szene gar nicht um ihn, sondern um Patti LuPone, die in Beau Is Afraid die Mutter seiner Figur spielt. "Plötzlich fiel er aus dem Bild", erklärte Aster. "Ich war angepisst, weil es ein echt guter Take war."

Warum Phoenix das Bewusstsein verlor, enthüllte der Regisseur nicht. In Beau Is Afraid spielt er einen unter schwerer Paranoia leidenden Mann, der seine Mutter besuchen möchte und sich dabei intensiven psychischen und körperlichen Strapazen aussetzt.

Wann kommt Beau Is Afraid ins Kino?

Beau Is Afraid soll am 11. Mai 2023 ins Kino kommen. Neben Phoenix und LuPone stehen unter anderem Stephen McKinley Henderson (Dune) und Amy Ryan (Birdman) vor der Kamera.

