“So klein!”: Marvel-Star Scarlett Johansson erinnert sich an peinlichste Fan-Begegnung auf dem Klo

In einem Interview wurde Scarlett Johansson nach ihrer peinlichsten Fan-Begegnung gefragt. Daraufhin erzählte sie von einer Toiletten-Situation, die für sie extrem unangenehm verlief.

Dass Stars wie alle normalen Menschen auch auf die Toilette gehen müssen, ist nicht ungewöhnlich. Was ihnen dabei in der Öffentlichkeit aber für peinliche Geschichten passieren können, überrascht manchmal. So erging es auch Marvel-Star Scarlett Johansson, die in einem Interview für den Wes Anderson-Film Asteroid City nach ihrer peinlichsten Fan-Begegnung gefragt wurde.

Über Scarlett Johanssons Körpergröße wurde auf einem Klo gelästert

Im Gespräch mit Jake Hamilton erzählte die Black Widow-Darstellerin eine peinliche Klo-Story, die ihr mal passiert ist. Dabei ging sie in die Toilettenkabine eines Restaurants und hörte eine Gruppe Frauen, die sich davor über sie unterhielten. Bei der Unterhaltung ging es vor allem um Johanssons Körpergröße:

Sie kamen rein und fingen an, sich darüber zu unterhalten, dass ich so klein sei!

Die Schauspielerin fand die Situation extrem peinlich, nahm dann aber all ihren Mut zusammen, trat aus der Toilettenkabine und sagte zu den Frauen:

Hier bin ich und ihr habt recht, ich bin ziemlich klein!

Hier könnt ihr euch das ganze Video-Interview dazu anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das nächste Schauspielprojekt des Ex-Marvel-Stars?

Als nächster Film des Stars wurde Featherwood angekündigt. In dem True Crime-Thriller von Andrea Arnold (American Honey) soll Johansson eine ehemalige Neonazi-Anhängerin und Drogensüchtige verkörpern, die als FBI-Informantin beim Fall von Teilen der Aryan Brotherhood of Texas half.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.