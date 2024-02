Scarlett Johansson als heroinsüchtige FBI-Informantin: Der nächste Film des Marvel-Stars klingt nach dem düstersten ihrer Karriere

Wer Under the Skin kennt, weiß, dass finstere Rollen nichts Neues für Marvel-Star Scarlett Johansson sind. Im Vergleich zu ihrem nächsten Film wirkt der Sci-Fi-Schocker aber wie ein sanftes Alien-Drama. Featherwood verspricht, ein ultraharter Thriller voller Gewalt, Drogensucht und Tragik zu werden, der auf einer wahren Geschichte basiert.

Wie Deadline berichtet, wird sich Featherwood die wahre Geschichte der ehemaligen Neonazi-Anhängerin Carol Blevins adaptieren, die als FBI-Informantin Teile der sogenannten Aryan Brotherhood of Texas zu Fall brachte. Die für ihre Grausamkeit bekannte Gang operiert in Gefängnissen und Städten der südlichen USA.

Leonine

Scarlett Johansson in Under the Skin