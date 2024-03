Star Trek bricht mit 37 Jahre langer Tradition: Sci-Fi-Legende fehlt auch im Finale von Discovery

Bei Star Trek: Discovery läuft einiges anders als in früheren Serien des Sci-Fi-Franchise. So müssen Fans auch in der Finalstaffel auf eine seit TNG anwesenden Fan-Favoriten verzichten.

Liebe Trekkies, wir müssen euch etwas sagen. Nehmt euch einen Stuhl und setzt euch erstmal. Zu Ehren von William T. Riker gerne auch aberwitzig akrobatisch. Wie Franchise-Kapitän Alex Kurtzman im Rahmen des SXSW-Festivals gegenüber Den of Geek bestätigte, wird der von Jonathan Frakes gespielte Sternenflotten-Teufelskerl bis zum Serienfinale nicht mehr in Star Trek: Discovery auftauchen.

Rikers Abwesenheit ist eine einschneidendere Angelegenheit, als man meinen könnte. Es ist tatsächlich das erste Mal seit der Originalserie Raumschiff Enterprise, dass der Commander der Enterprise-D (und späterer Captain) nicht in einer Trek-Serie dabei ist. Kaum zu glauben, aber Riker war Teil von (natürlich) Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Raumschiff Voyager, Star Trek: Enterprise, Star Trek: Lower Decks und Star Trek: Picard. Faszinierend!

Star Trek: The Riker Generation

So viel hatte nicht einmal Patrick Stewart als Captain Picard vor der Kamera zu tun. Wie kommt es also, dass Riker so allgegenwärtig ist in Star Trek? Ganz einfach: Jonathan Frakes steht dem Franchise auch hinter den Kulissen sehr nah. So quetschte er sich nicht nur immer wieder in die rote Uniform seiner Serienfigur, sondern führte auch Regie bei jeder Serie seit The Next Generation – auch im Rahmen von Discovery.

Paramount "Wie, ich bin nicht dabei?!"

Man hätte Zeitreisen oder Ähnliches hinzuziehen müssen, um Riker in das mittlerweile Jahre nach seiner Lebenszeit spielende Star Trek: Discovery zu bringen. Das hat Star Trek jedoch bisher nie aufgehalten. In der Prequel-Serie Star Trek: Enterprise tauchte er zum Beispiel im Finale auf, als sich herausstellte, dass Riker sich die Handlung der Episode als Holodeck-Simulation angesehen hatte. Nicht einmal Frakes ist Fan davon.

Technisch gesehen war Riker auch nicht Teil der alten Cartoon-Serie Die Enterprise. Außer, man zählt seinen animierten Saxophon-Auftritt in Star Trek: Very Short Treks aus dem letzten Jahr mit. Und was Star Trek: Prodigy und Star Trek: Strange New Worlds angeht, ist ja noch Zeit bis zum Finale.

Wann läuft die Finalstaffel von Star Trek: Discovery?

Die fünfte und letzte Season von Star Trek: Discovery läuft am 4. April 2024 bei Paramount+ an. Das Serienfinale geht dann am 30. Mai 2024 mit der zehnten Folge der Staffel online.