Sci-Fi-Eskalation im Star Trek-Universum: Alle 9 Filme und Serien, die ab 2024 zu sehen sind

Egal ob Enterprise, Picard oder Section 31: In den nächsten Jahren kommen spannende Projekte aus dem Sci-Fi-Universum von Star Trek. Hier gibt's den Überblick über neue Filme und Serien.

Seit über sieben Jahren steht Star Trek im Kino still. Ähnlich wie das Star Wars-Franchise nutzte die Sci-Fi-Reihe diese Pause effizient, um sich mit mehreren Serien prominent im Streaming-Bereich aufzustellen. Trekkies können aber einer vielversprechenden Zukunft entgegenblicken: Es kommen nicht nur neue Serien, sondern endlich auch wieder Star Trek-Filme.

Gleich vier neue Filme befinden sich aktuell in Entwicklung. Dazu gesellen sich fünf Serien und Staffeln, die es in diesem und dem nächsten Jahr zu sehen gibt. Ihr habt den Überblick über die laufenden und angekündigten Star Trek-Projekte verloren? Keine Sorge, denn wir haben euch eine praktische Liste mit allen Filmen und Serien zusammengestellt, die 2024 und danach starten sollen.

Diese 5 Star Trek-Serien starten 2024 und 2025

Was ist Starfleet Academy?

Die jüngste Star Trek-Serie befindet sich bereits seit einiger Zeit bei Paramount+ in der Entwicklung und soll 2024 mit den Dreharbeiten starten. Der Mix aus Sci-Fi- und Jugendserie folgt der nächsten Generation an Sternenflotte-Offizieren, die während einer rigorosen Ausbildung zusammenwachsen. Noch ist nicht bekannt, in welcher Star Trek-Ära der Ableger Starfleet Academy spielen wird.

2025 und danach: Diese 4 Star Trek-Filme sollen kommen

Zwischen 1979 und 2016 erschienen insgesamt 13 Star Trek-Filme, von denen drei im Kanon der Kelvin-Timeline und 10 in der Original-Kontinuität angesiedelt sind. Aber wie steht es um die Film-Zukunft der Sci-Fi-Reihe und wann hat die Kino-Pause endlich ein Ende?

Pläne über unterschiedlichste Iterationen eines neuen Kinofilms halten Trekkies seit Jahren in einem Transporterpuffer zwischen Vorfreude und Enttäuschung gefangen. Projekte von Quentin Tarantino, Matt Shakman oder Noah Hawley verliefen im Sand. Doch jetzt soll es endlich vorangehen.

Vier unterschiedliche Star Trek-Filme befinden sich derzeit bei Paramount in Arbeit. Während drei davon noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind, wird ein Projekt schon in diesem Jahr gedreht:

Paramount Michelle Yeoh kehrt in Section 31 zurück

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

