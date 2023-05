Star Wars Day 2023: Bei Amazon gibt's Blu-ray-Boxen, LEGO-Sets, Kostüme und viel Merch zum May the 4th deutlich günstiger

Der Star Wars Day 2023 am 4. Mai steht vor der Tür. Passend dazu bietet Amazon schon jetzt viele Artikel für Fans der Weltraumsaga reduziert an. Wir geben euch die Übersicht.

Gerade erst wurde mit Star Wars 10 der nächste Kinofilm angekündigt. Nun folgt mit dem offiziellen Star-Wars-Feiertag am 4. Mai ("May the 4th") ein weiteres Großereignis für Fans von Luke Skywalker, Darth Vader und Co. Passend dazu gibt es bei Amazon viele Angebote rund um die Filme, Figuren und das beliebte Merchandise der legendären Weltraumsaga.

Star Wars Day 2023: Die besten Angebote bei Amazon

Besonders bei den Filmen und Boxen der Skywalker-Saga auf Blu-ray und DVD könnt ihr kräftig sparen *. Dafür müsst ihr einfach nur den Rabatt-Coupon auf der Produktseite aktivieren und spart 20 Prozent. Auch bei den Einzelfassungen und den Ablegerfilmen Rogue One: A Star Wars Story * sowie Solo: A Star Wars Story * lässt sich der Rabatt anwenden.

Für Schreibtisch oder Regal gibt es teils hochwertige Action- und Sammelfiguren von Hasbro unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Hoch im Kurs für Jung und Alt sind auch die beliebten LEGO-Modelle zum selbst Zusammenbauen, egal ob Helme, Szenenbilder oder Raumschiffe und Fahrzeuge.

Hochwertiges Star Wars-Merch im Angebot



Fans von Disneys Serie The Mandalorian, deren 3. Staffel kürzlich zu Ende gegangen ist, kommen mit dem Mandalorianer-Helm * oder dem vergünstigten Baby Yoda * auf ihre Kosten. Hier gibt es auch ein höherwertiges Exemplar * bis hin zu einer ferngesteuerten Version * reduziert.

Zudem könnt ihr bei Bekleidung und Schuhen sowie Kostümen teils deutlich sparen. Auch die beliebten elektrischen Zahnbürste im Star-Wars-Design * für Kinder gibt es günstiger.

Mit den zahlreichen Angeboten zum Star-Wars-Feiertag sollte sich die Wartezeit auf Star Wars 10 in jedem Fall erstmal etwas überbrücken lassen. Der neue Film bringt bekanntlich Daisy Ridley in ihrer Paraderolle als Rey zurück und könnte auch einen weiteren Star der Sequel-Trilogie zurückbringen, obwohl der seine Filme kritisierte.

