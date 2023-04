The Mandalorian enthüllt neuen Baby Yoda-Namen und verwirrt einige Fans komplett

Die 3. Staffel der Star Wars-Serie The Mandalorian endet mit einer actiongeladenen Folge, die mit einer spannenden Entwicklung für Grogu aka Baby Yoda aufwartet.

Achtung, es folgen Spoiler!

The Mandalorian liefert zum Abschluss der 3. Staffel ein spektakuläres Finale ab, das mit einigen rasanten Actionszenen aufwartet. Din Djarin (Pedro Pascal), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) und die anderen Mandos kämpfen sich durch die geheime Anlage, die Bösewicht Moff Gideon (Giancarlo Esposito) auf Mandalore errichtet hat.



Obwohl Gideon das Dunkelschwert zerstört, wird Bo-Katan zur neuen Anführerin von Mandalore und kann die einzelnen Clans vereinen. Am Ende der Episode will Din den kleinen Grogu als Schüler in den Mando-Künsten ausbilden, da dieser jedoch nicht für sich selbst sprechen kann, benötigt er die Einwilligung eines Elternteils.

The Mandalorian: Din adoptiert Grogu offiziell als Vater

Da niemand weiß, wer und wo Grogus Eltern sind, geschweige denn, ob sie überhaupt noch leben, trifft Din eine Entscheidung, die sich seit Beginn der Serie langsam angekündigt hat: Er adoptiert Grogu als seinen Sohn. Die Waffenmeisterin (Emily Swallow) gibt diese daraufhin einen neuen Namen: Din Grogu.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 schauen:

The Mandalorian - S03 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Damit ist es offiziell: Din und Grogu sind Vater und Sohn. In den letzten Minuten der 3. überreicht Greef Karga (Carl Weathers) Din die Schlüssel zu einem abgelegenen Haus auf Nevarro. Wie in einem klassischen Western legt Din auf der Veranda die Füße hoch, während Grogu einen Frosch mit der Macht anhebt.

Star Wars: Neuer Baby Yoda-Name sorgt für Verwirrung

Eine große Frage bleibt für viele Fans: Wenn Baby Yoda jetzt Din Grogu heißt, bedeutet das, dass wir Din die ganze Zeit beim Nachnamen genannt haben?



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Müssten wir eigentlich Djarin sagen? Ist das sein richtiger Vorname? Die Serie selbst liefert keine Erklärung für die Handhabung der Namenszusammenstellung. Bei Bo-Katan Kryze haben wir zumindest Gewissheit, dass Bo-Katan definitiv der Vorname ist.

Ist das Staffel 3-Finale das Ende von The Mandalorian?

Kapitel 24 könnte durchaus das Ende von The Mandalorian sein. Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau hat jedoch durchblicken lassen, dass die Drehbücher für die 4. Staffel bereits geschrieben sind. Die populärste Star Wars-Serie bei Disney+ wird nicht so schnell enden. Immerhin folgt bald der große The Mandalorian-Kinofilm.

Alle Episode von The Mandalorian stehen bei Disney+ als Stream zur Verfügung.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.