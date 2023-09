Teurer als Herr der Ringe: Erster Trailer zum neuen Fantasy-Universum von Netflix mit Benedict Cumberbatch

Netflix hat sich vor Jahren für eine unglaubliche Summe die Rechte an mehreren Werken von Fantasy-Mastermind Roald Dahl gesichert. Jetzt bekommen wir endlich einen kleinen Vorgeschmack geboten.

Fantasy-Geschichten erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit in Film und Fernsehen. Kein Wunder, dass Netflix an den unterschiedlichsten Adaptionen bekannter Stoffe interessiert ist. Letztes Jahr brachte der Streaming-Dienst Wednesday heraus. Vor wenigen Wochen startete One Piece. Als Nächstes steht Narnia auf dem Plan.

Zuvor erleben wir aber noch den Beginn eines völlig anderen Fantasy-Universums. Vor geraumer Zeit hat sich Netflix nämlich die Rechte an 16 Werken von Roald Dahl gesichert, der u.a. für Charlie und die Schokoladenfabrik bekannt ist. Der Preis soll sogar die Summe übertreffen, die Amazon in Der Herr der Ringe investiert hat.

Wes Anderson begründet mit Benedict Cumberbatch ein neues Fantasy-Universum bei Netflix

Mit The Wonderful Story of Henry Sugar (hierzulande: Ich sehe was, was du nicht siehst) feierte vor wenigen Tagen die ersten Roald Dahl-Verfilmung bei den Filmfestspielen von Venedig ihre Premiere, die von Wes Anderson (Asteroid City) für Netflix inszeniert wurde. Jetzt gibt es einen Trailer zu dem 39-minütigen Film.



Der Trailer zu The Wonderful Story of Henry Sugar

Ich sehe was, was du nicht siehst - Trailer (Deutsch) HD

Doctor Strange-Darsteller Benedict Cumberbatch schlüpft in die Rolle des titelgebenden Henry Sugar, seines Zeichens ein wohlhabender Mann, der sich um nichts sorgen muss. Eines Tages erfährt er, dass es einen Guru gibt, der ohne Augen sehen kann. Daraufhin setzt er alles daran, um diese Fähigkeit zu erlernen. Er verfolgt allerdings kein nobles Ziel. Stattdessen will er beim Pokern möglichst viel Geld gewinnen.

Wann startet The Wonderful Story of Henry Sugar bei Netflix?

The Wonderful Story of Henry Sugar aka Ich sehe was, was du nicht siehst erscheint am 27. September 2023 bei Netflix. Darüber hinaus hat Anderson drei weitere Kurzfilme gedreht, die auf Dahls Geschichten basieren und mit jeweils einem Tag Abstand folgen. Konkret gestaltet sich die Veröffentlichungsreihenfolge wie folgt.

27. September 2023: Ich sehe was, was du nicht siehst (39 Minuten)

(39 Minuten) 28. September 2023: Der Schwan (17 Minuten)

(17 Minuten) 29. September 2023: Der Rattenfänger (17 Minuten)

(17 Minuten) 30. September 2023: Gift (17 Minuten)

Ob sich die gigantische Investition gelohnt hat, wird sich zeigen müssen. Abseits von den Anderson-Filmen ist bisher nur das Mathilda-Musical bei Netflix erschienen. Weitere Dahl-Werke, an denen Netflix die Rechte besitzt, sind Sophiechen und der Riese, Georgs magische Medizin und Charlie und der große gläserne Fahrstuhl.

