The Book of Boba Fett: Die neue Star Wars-Serie kommt schon dieses Jahr - Das wissen wir bereits

Seit dem Ende der 2. Staffel von The Mandalorian wissen wir, dass Boba Fett im Spin-off The Book of Boba Fett zurückkehrt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur neuen Star Wars-Serie auf Disney+.

Boba Fett ist dem Inneren des Sarlaccs entkommen und mischt wieder das Star Wars-Universum auf. In The Mandalorian meldete sich der berühmt-berüchtigte Kopfgeldjäger aus dem Jenseits zurück. Jetzt erhält er sein eigenes Spin-off. Wir haben die wichtigsten Infos zu The Book of Boba Fett für euch zusammengetragen.

Entdeckt das gigantische Star Wars-Universum auf Disney+ Zu Disney+ Mit Baby Yoda und Co.

Wann startet The Book of Boba Fett?

The Book of Boba Fett startet im Dezember 2021 auf Disney+. Ein konkretes Datum steht noch nicht fest. Da die Eigenproduktionen von Disney+ für gewöhnlich freitags veröffentlicht werden, kommen folgende Termine infrage:



03. Dezember 2021

10. Dezember 2021

17. Dezember 2021

24. Dezember 2021

31. Dezember 2021

Was ist die Handlung von The Book of Boba Fett?

In der Post-Credit-Scene der 2. Staffel von The Mandalorian landet Boba Fett gemeinsam mit Fennec Shand auf Tatooine und stürmt Jabbas Palast. Bib Fortuna sitzt auf dem Thron, doch nicht lange: Ohne mit der Wimper zu zucken, schießt sich Boba Fett seinen Weg durch die Menge und nimmt schließlich selbst auf dem Thron platz.

© Disney Boba Fett, Din Djarin und Fennec Shand

Es ist davon auszugehen, dass die Handlung von The Book of Boba Fett an dieses Ereignis anschließt und wir mehr über die gefährliche Gangsterwelt des Star Wars-Universums erfahren. Zudem könnten Flashbacks erzählen, wie Boba Fett nach den bitteren Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter dem Sarlacc entkommen ist.

Welche Star Wars-Figuren kehren in der Serie zurück?

Keine Boba Fett-Serie ohne Boba Fett: Natürlich ist der von Temuera Morrison verkörperte Kopfgeldjäger wieder am Start. Gesellschaft leistet ihm Ming-Na Wen als Fennec Shand. Da Tatooine als Schauplatz der Handlung angedeutet wurde, wäre vorstellbar, dass Timothy Olyphant einen Gastauftritt als Cobb Vanth absolviert.

Ersetzt die Boba Fett-Serie The Mandalorian Staffel 3?

Entwarnung: Auch wenn es kurzzeitig so aussah, ist inzwischen bestätigt, dass es sich bei The Book of Boba Fett um eine eigene Spin-off-Serie handelt. Die Geschichte von The Mandalorian wird somit in einer 3. Staffel weitererzählt. Es ist durchaus möglich, dass sich einzelne Handlungsstränge in Zukunft überschneiden.

Unser Video-Redakteur Yves erzählt, was die Boba Fett-Serie richtig machen muss:

The Book of Boba Fett - Das muss die Star Wars-Serie richtig machen!

Wie passt The Book of Boba Fett ins Star Wars-Universum?

The Book of Boba Fett ist in der Timeline von The Mandalorian angesiedelt und spielt somit nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. In dieser Timeline bewegen sich ebenfalls die beiden Spin-off-Serien Star Wars: Ahsoka und Star Wars: Rangers of the New Republic. Auch hier bieten sich diverse Crossover-Optionen an.

Wer sind die kreativen Köpfe hinter The Book of Boba Fett?

Jon Favreau, Dave Filoni und Robert Rodriguez stehen als Produzenten hinter dem Projekt. Favreau und Filoni arbeiten seit der 1. Staffel von The Mandalorian eng zusammen. Rodriguez ist als Regisseur in der 2. Staffel dazugestoßen und hat die actiongeladene Boba Fett-Rückkehr aka Kapitel 14: Die Tragödie inszeniert.

Hier jammt Robert Rodriguez am Set mit Baby Yoda:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt der erste Trailer zu The Book of Boba Fett?

Das wird noch einige Zeit dauern. Der Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian wurde eineinhalb Monate vor dem Start auf Disney+ veröffentlicht. Somit könnte der Trailer zu The Book of Boba Fett im Oktober 2021 erscheinen, ehe im Dezember die Serie ihre Premiere feiert.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was erwartet ihr euch von The Book of Boba Fett auf Disney+?