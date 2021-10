5 Mal Star Wars bei Disney+: 2022 wird das ultimative Jahr für alle Fans von The Mandalorian und Co.

2022 wird das ultimative Star Wars-Jahr auf Disney+. Wenn alles glatt läuft, dürfen wir mit fünf Serien rechnen, von Obi-Wan Kenobi über Andor bis hin zur 3. Staffel von The Mandalorian.

Vor ein paar Tagen erreichte uns die freudige Nachricht, dass die Dreharbeiten der 3. Staffel von The Mandalorian endlich angefangen haben. Carl Weathers verkündete auf Twitter, dass er als Greef Karga an den Rand der Galaxis zurückkehrt. Daraufhin haben wir uns die Frage gestellt: Welche Star Wars-Serien erwarten uns nächstes Jahr?

Offizielle Startdaten sind aktuell noch Mangelware. Dennoch scheint 2022 das ultimative Star Wars-Jahr auf Disney+ zu werden. Wie sich das ungefähr anfühlt, konnten wir dieses Jahr schon bei Marvel erleben. Seit dem Start von WandaVision im Januar sind drei weitere MCU-Serien auf Disneys Streaming-Dienst veröffentlicht worden. Mit Hawkeye steht die nächste bereits vor der Tür.

Alle neuen Star Wars-Serien 2022 auf Disney+

Wir haben fünf Star Wars-Serien ausfindig gemacht, die uns 2022 begleiten werden. Nachfolgend findet ihr die Liste mit allen Titeln:

Das Buch von Boba Fett startet genau genommen noch dieses Jahr. Am 29. Dezember 2021 wird die erste Episode auf Disney+ veröffentlicht. Damit dürfte uns die Geschichte des von Temuera Morrison verkörperten Kopfgeldjägers mindestens den ganzen Januar über beschäftigen, je nach Episodenanzahl vielleicht sogar noch länger.

In einem Bericht des Hollywood Reporter wurde zudem vermerkt, dass Obi-Wan Kenobi, Andor und The Mandalorian für 2022 gesetzt sind. Die Dreharbeiten für die erstgenannten Serien sind bereits abgeschlossen. Für Kenobi wurde zuletzt ein Start im Mai spekuliert, womöglich sogar pünktlich zum Star Wars-Feiertag am 4. Mai 2022.

Nach Das Buch von Boba Fett kommen Obi-Wan Kenobi, Andor, The Bad Batch und The Mandalorian auf Disney+

Die große Frage ist, ob Andor davor oder danach auf Disney+ seine Premiere feiert. Dass zwei Star Wars-Serien gleichzeitig laufen, ist sehr unwahrscheinlich. Ein Blick in die bisherige Veröffentlichungsstrategie von Disney+ zeigt, dass der Streaming-Dienst seine Serien-Highlights sehr sorgfältig aufeinander abstimmt.

Kenobi und Andor werden aber definitiv vor der 2. Staffel von The Bad Batch und der 3. Staffel von The Mandalorian erscheinen. Beide Serien befinden sich in der Postproduktion, wo die anderen zwei mitten in den Dreharbeiten stecken. Besonders im Fall von Mando sollten wir nicht mit einer Veröffentlichung vor Ende 2022 rechnen.

Abseits der fünf Serien ist es gut möglich, dass Disney+ nächstes Jahr mit noch mehr Star Wars-Nachschub aufwartet. So überraschte der Streaming-Dienst in der Vergangenheit mit zwei Lego-Specials und kleineren Projekten wie Star Wars: Klänge der Galaxis, Star Wars: Rundflüge und Star Wars: Biome. Da wird es 2022 sicherlich etwas Neues geben, ganz zu schweigen von weiteren Making-of-Episoden.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Von Das Buch von Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

