True Crime: Was steckt hinter dem kontroversen Phänomen bei Netflix und Co.?

Warum schauen so viele Menschen mit Hingabe True Crime-Geschichten? Im Podcast loten wir das beliebte und umstrittene Phänomen und seine Ursprünge näher aus.

Als Genre erfreut True Crime sich seit einigen Jahren enormer Beliebtheit: Filme und Serien, die wahre Verbrechen nacherzählen und neu aufrollen, sind en vogue. Nachdem Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer bei Netflix vor zwei Jahren Erfolgsgeschichte schrieb, legte kürzlich Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez samt Zusatz-Doku Die Brüder Menendez nach.

Doch woher kommt der Drang, sich True Crime-Unterhaltung anzusehen? Wie viel Sensationslust, wie viel Faszination mit der menschlichen Psyche und wie viel Willen, etwas aus den schrecklichen Taten zu lernen, spielen dabei eine Rolle? Diesen und weiteren Fragen gehen wir im Podcast nach.

True Crime: Gesellschaftsphänomen oder Netflix-Masche?

Mit Jenny als True Crime-Fan und Esther, die mit dem Konsum "wahrer Verbrechen" als Unterhaltungsform weniger am Hut hat, nähern wir uns dem Thriller- und Krimi-Subgenre aus zwei sehr unterschiedlichen Richtungen. Der Erfolg von True Crime, insbesondere bei Netflix, ist unbestritten, aber nicht unumstritten. Worin genau liegt der Reiz, Opfern und Täter:innen in die Abgründe wahrer Morde, Gewalttaten und krimineller Machenschaften zu folgen? Und warum dominieren Frauen hier die Zuschauerschaft?

Seit Truman Capotes Kaltblütig entwickelte das True Crime-Genre sich zuletzt vor allem durch die Verbreitung von Podcasts weiter. Fiktionalisierte und Doku-Serien sind davon nur die natürliche Verlängerung. Ob das Publikum sich dabei aus Neugier, Nervenkitzel oder einem Gerechtigkeitssinn heraus in der Aufbereitung wahrer Kriminalfälle vergräbt, muss jede:r für sich selbst beurteilen. Doch die Grenze zwischen ausschlachtender Unterhaltung und differenzierter Recherche bei der Umsetzung ist nicht immer trennscharf.

Wir sprechen im Zuge dessen über so unterschiedliche Netflix-Beispiele wie Making a Murderer, Tiger King und The Staircase. Schauen aber auch auf andere Streaming-Vertreter wie American Crime Story (Disney+) und O.J.: Made in America (RTL+). Von Frühwerken wie The Thin Blue Line und The Jinx (WOW) bis zur frisch erschienenen Prestige-Serie Zeit Verbrechen (RTL+) ist alles dabei.

00:03:48 – Definition von True Crime

00:11:08 – Woher kommt der Hype?



00:17:28 – Warum schauen wir True Crime?



00:48:30 – Gute und schlechte True Crime-Beispiele



01:07:58 – Fazit

