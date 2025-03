Unbedingt nach Schneewittchen schauen: Dieser Fantasy-Film erzählt die gleiche Geschichte mit einer grandiosen bösen Königin auf Amazon Prime

Wenn ihr gerade Schneewittchen im Kino gesehen habt und von der Geschichte nicht genug bekommen könnt, schaut doch mal bei diesem Fantasy-Film auf Amazon Prime vorbei.

1937 erschien mit Schneewittchen und die sieben Zwerge der erste animierte Spielfilm aus dem Hause Disney im Kino. Seitdem wurde die Geschichte der Prinzessin, die von ihrer bösen Stiefmutter in den Wald gejagt wird und dort Freundschaft mit den Zwergen schließt, bereits zahlreiche Male im Kino und TV erzählt – den neuesten Eintrag könnt ihr mit Schneewittchen aktuell auf der großen Leinwand erleben.

Wenn ihr danach auf der Suche nach einer etwas anderen Interpretation des Grimmschen Märchens seid, dann haben wir einen Streaming-Tipp für euch: Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen von Tarsem Singh (The Fall) knüpft sich das Märchen mit großem Staraufgebot und reichlich Humor vor.

Fantasy-Film bei Amazon Prime: Darum geht's in dem perfekten Schneewittchen-Ersatz Spieglein, Spieglein

Spieglein, Spieglein hält sich zunächst an die Grimmsche Vorlage – um dann gewaltig davon abzuweichen: Schneewittchen (Lily Collins) ist ein Dorn im Auge ihrer Stiefmutter Clementianna (Julia Roberts), besonders als sie dem wohlhabenden Prinzen Alcott (Armie Hammer) schöne Augen macht, den Clementianna für die Rettung des vor dem Bankrott stehenden Königreichs auserkoren hat.

Schaut hier einen Trailer zu Spieglein, Spieglein:

Spieglein Spieglein - Trailer (Deutsch) HD

So beauftragt sie einen Diener, Schneewittchen in den Wald zu bringen und zu töten. Doch Brighton (Nathan Lane) lässt die junge Frau laufen – und so lernt sie sich im Wald zurechtzufinden, den auch eine Gruppe von Banditen belagern, die verdächtige Ähnlichkeiten mit gewissen sieben Zwergen zu haben scheinen. Gemeinsam wollen sie sich der Königin ein für allemal entgegenstellen.

Schneewittchen-Ersatz Spieglein, Spieglein im Stream besticht mit reichlich Humor und einer großartigen Julia Roberts

Wo sich Schneewittchen im Kino aktuell als das Original ehrende Neuverfilmung an den Disney-Klassiker heranwagt, diesen mit notwendigen Änderungen gegenwartsgerecht macht, sich jedoch weiterhin einer Ernsthaftigkeit der Thematik gegenüber verschreibt, hatten wir es 2012 mit einer gänzlich anderen Schneewittchen-Situation zu tun.

Als Gegenpol zum düsteren Snow White and the Huntsman, der witzigerweise im selben Jahr erschien, kommt Spieglein, Spieglein als knallbunte Fantasy-Komödie daher, die sich absolut nicht zu ernst nimmt und dem Märchen mit viel Humor begegnet. Auch wenn das mal in Cringe-Momente abdriftet und nicht jeder Spruch sitzt, hat ein Star hier besonders viel Spaß an der Freude – und das ist Julia Roberts als böse Königin.

Während Gal Gadot gerade vielfach vorgeworfen wird, dass sie der bösen Königin in Disneys Schneewittchen nur wenig Charisma und Lebendigkeit verleiht, kann man das von Julia Roberts beim besten Willen nicht behaupten. Roberts lässt sich hier als korrupte Königin gehen wie selten in ihrer Karriere und trägt den gesamten Film dadurch mit charmanter Leichtigkeit und treffsicherem Witz.

Allein für den Pretty Woman-Star lohnt sich Spieglein, Spieglein. Doch auch Lily Collins (Emily in Paris) kann als Schneewittchen überzeugen, obwohl sich der Film von Tarsem Singh mit ihrer Figurenzeichnung nicht so sehr aus dem Fenster lehnt, wie das in dieser Neuinterpretation vielleicht möglich gewesen wäre. Wer hier einen interessanteren Ansatz sucht, ist in Snow White and the Huntsman oder dem aktuellen Schneewittchen-Film dann doch besser bedient.

Märchenverfilmung Spieglein, Spieglein mit Lily Collins und Julia Roberts bei Amazon streamen

Wenn ihr euch selbst eine Meinung bilden wollt, könnt ihr Spieglein, Spieglein bei Amazon Prime Video streamen, wo der Film aktuell in den Channels All Stars und StudioCanal zur Verfügung steht. Beide Channels bieten einen 7-tägigen kostenlosen Testlauf an. Darüber hinaus steht Spieglein, Spieglein auf sämtlichen VoD-Plattformen als Kauf- oder Leihtitel bereit.

