Vikings Staffel 6 im Free-TV: Ausstrahlung der finalen Folgen steht fest

Bislang konnten Vikings-Fans die erste Hälfte der 6. Staffel nur bei Amazon Prime streamen. Jetzt steht fest, wann ProSieben MAXX die finalen Folgen im Free-TV ausstrahlt.

Mit der 6. Staffel von Vikings wird die brutale Historienserie enden. Insgesamt 20 Episoden bekommen Fans noch zu sehen, bevor der endgültige Abschied ansteht. Die ersten 10 Folgen des Finales, das auch als Staffel 6a bezeichnet wird, stehen in Deutschland momentan nur bei Amazon Prime zur Verfügung.

Wer kein Abo bei dem Streaming-Dienst hat, kann sich den ersten Teil des Vikings-Finales aber bald auch im Fernsehen anschauen. Wie jetzt bekannt ist, wird ProSieben MAXX die erste Hälfte von Vikings Staffel 6 bald als Free-TV-Premiere ausstrahlen.



ProSieben MAXX strahlt Vikings Staffel 6 ab Anfang Oktober aus

Wie TV Wunschliste berichtet, wird der Sender die ersten 10 Folgen der finalen Vikings-Staffel ab dem 5. Oktober 2020 ausstrahlen. Immer montags um 20:15 Uhr sendet ProSieben MAXX dann eine Folge von Staffel 6 im deutschen Free-TV.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu den finalen Vikings-Folgen anschauen

Vikings - S06 Promo Final Episodes (English) HD

Die Handlung von Vikings Staffel 6 setzt Monate nach der Schlacht um Kattegat ein. Während Björn als siegreicher Befreier vom Volk gefeiert wird, macht sein geschlagener Halbbruder Ivar die Bekanntschaft mit dem skrupellosen Anführer Prinz Oleg. Zusammen rüsten sich beide zum Rückschlag gegen Björn.

Nach Staffel 6 geht Vikings weiter - als Spin-off bei Netflix

Auch wenn Vikings als Serie mit der 6. Staffel endet, gibt es für alle Fans zumindest trotzdem eine Art Wiedersehen. Netflix und MGM entwickeln gemeinsam ein Spin-off namens Vikings: Valhalla, das voraussichtlich Ende 2021 erneut in die Welt der Wikinger entführt.



Wann die finalen 10 Episoden der Hauptserie zu sehen sind, ist momentan noch nicht bekannt. Laut dem Sender History Channel soll Vikings Staffel 6b aber noch 2020 erscheinen.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.



Schaut ihr Vikings Staffel 6 bei ProSieben MAXX oder habt ihr die Folgen schon gesehen?