Vikings-Entwarnung: Das Serien-Finale wird nicht wie Game of Thrones

Die Erwartungen vor Vikings Staffel 6B sind hoch. Ubbe-Darsteller Jordan Patrick Smith gibt Entwarnung und ist sich sicher: Die Fans werden das Finale der Serie lieben.

Das Warten auf Vikings Staffel 6B geht weiter, einen konkreten Termin für den Start des finalen Kapitels gibt es weiterhin nicht. Die nächsten 10 Folgen schließen die Serie ab und werden uns noch eine große Schlacht bescheren.

Unter Fans ist die Vorfreude entsprechend groß. Allerdings warnte Torvi-Darstellerin Georgia Hirst bereits: Das Vikings-Ende könnte einige Zuschauer enttäuschen. Ihr Kollege Jordan Patrick Smith teilt diese Befürchtung jedoch nicht. Bei der zurückliegenden Comic-Con in San Diego (via Express ) fand er nur lobende Worte für die kommenden Episoden.

Vikings Staffel 1-5 im Stream Zum Deal Bei Sky

Vikings Star verspricht: Das Ende der Serie ist "großartig"

Jordan Patrick Smith spielt in der Serie Ubbe, der in Staffel 6 zum Entdecker wird und anscheinend noch eine gewaltige Reise vor sich hat. Mit dem Abschluss - nicht nur für seine eigene Figur - ist der Star absolut zufrieden:

Ich denke, so wie Michael es geschrieben hat, [...] seht ihr die Familien-Dynamik und ihr seht, wie Ubbe auf eine unglaubliche Reise geht, und ich denke, die Dinge laufen wirklich gut zusammen.

Vikings: Unsere Theorien zu Staffel 6B im Video!

Vikings: Theorien zu Teil 2 von Staffel 6

Auch ist sich der Star sicher, dass den Fans das Finale gefallen wird. Das wiederum klingt schon ganz anders als die Warnung von Georgia Hirst, die nahe legte, dass Staffel 6B ähnlich polarisieren könnte wie das Ende von Game of Thrones. Dieses provozierte sogar eine Fan-Petition für ein Remake der 8. Staffel.

Interessant an der Aussage Jordan Patrick Smiths ist daneben aber auch der Begriff "Familien-Dynamik". Zwar hat Ubbe seine Frau Torvi und sein auf Island geborenes Kind momentan an seiner Seite, aber es ist fraglich, ob es in Vikings noch ein Wiedersehen mit seinem Bruder Björn geben wird.

Die Auflösung bekommen wir vermutlich ab November oder Dezember 2020. Dann nämlich startet Vikings Staffel 6B voraussichtlich in Deutschland bei Amazon Prime Video.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.



*Bei dem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was erwartet ihr von Ubbe im Vikings-Finale?