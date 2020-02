Vikings vorm großen Finale: Warum ist die Serie so beliebt?

Moviepilot Team sciencefiction Andrea Wöger folgen du folgst entfolgen Senior Redakteurin bei Moviepilot. Taucht am liebsten mit Science Fiction Double Features in andere Welten und Zeiten. Mag das Queere, Fantastische, Abseitige und könnte die Finger auch nicht von der Lachsschaumspeise lassen.

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber nehmen wir uns der derzeit größten und bald endenden Historienserie an und fragen: Warum ist Vikings so beliebt?