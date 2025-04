Andor Staffel 2 schreibt die Star Wars-Geschichte für immer um: Die Verwirrung um Ghorman erklärt

Schon lange ist bekannt, dass sich Andor Staffel 2 um eines der grausamsten Star Wars-Ereignisse überhaupt dreht: das Ghorman-Massaker. Es handelt sich jedoch nicht um die Version, die Fans erwarten.

Die Trailer haben es angedeutet. Serienschöpfer Tony Gilroy hat es offiziell gemacht: In der 2. Staffel von Andor lernen wir nicht nur den Planeten Ghorman kennen, sondern erfahren auch die Hintergründe über das düsterste Kapitel seiner Geschichte. Die Rede ist von dem Ghorman-Massaker. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Obwohl das Ghorman-Massaker in keinem Film und auch keiner Serie zu sehen war, handelte es sich bisher um ein klar definiertes Ereignis: Um friedliche Proteste auf dem Planeten Ghorman niederzuschlagen, landete Wilhuff Tarkin mit seinem Raumschiff auf den Demonstrierenden, wobei unzählige Unschuldige zu Tode kamen.

Dieses Ereignis kommt so nicht in der 2. Staffel vor.

Andor wandelt das Ghorman-Massaker in das Tarkin-Massaker um und erfindet ein zweites Massaker dazu

Bei der Adaption des Ghorman-Massakers ergibt sich ein offensichtliches Problem: Bisher fand Tarkins unaussprechlicher Gewaltakt 18 Jahre vor der Schlacht um Yavin statt, also weit außerhalb der Timeline der beiden Andor-Staffeln, die in den fünf Jahre vor der Schlacht um Yavin (aka fünf Jahre vor Rogue One und Krieg der Sterne) spielen.

Viele Fans sind davon ausgegangen, dass Gilroy die Eckdaten des Massakers anpasst. Nicht zuletzt genießen Filme und Serien im Star Wars-Kanon die Hoheit und haben schon mehrmals diverse Details überschrieben, die nur aus Büchern, Spielen und Comics bekannt waren. Gilroy hat sich jedoch für einen anderen Weg entschieden.

In der 4. Folge der 2. Staffel von Andor erfahren wir, dass das Ereignis, das wir bisher unter dem Namen Ghorman-Massaker gekannt haben, tatsächlich längst stattgefunden hat. Es trägt allerdings einen anderen Namen: das Tarkin-Massaker. Das "richtige" Ghorman-Massaker, von dem Gilroy in zahlreichen Interviews spricht, kommt erst noch.

Konkret heißt es in einer Schlüsselszene der Serie:

Vor 16 Jahren hat Großmoff Tarkin 500 friedliche, unbewaffnete Ghormaner auf der Plaza dort draußen getötet. Wir wären sehr bestürzt, wenn wir herausfänden, dass ein imperiales Militärgebäude nahe der Gedenkstätten für die Gefallenen gebaut würde. Die Ghormaner sehnen sich nach Frieden und Wohlstand.

Bereits zu einem vorherigen Zeitpunkt fällt der Begriff Tarkin-Massaker.

Kanon-Upate: Zwei Massaker prägen ab jetzt Ghormans tragische Geschichte im Star Wars-Universum

Gilroy integriert den ursprünglichen blutigen Vorfall mit einer kleinen Variation in den Star Wars-Kanon und fügt Ghormans Geschichte ein weiteres Massaker hinzu, was die Tragik des Planeten noch größer macht. Nicht nur leben alle Ghormaner, die wir in Andor kennenlernen, mit dem Schmerz der Vergangenheit – er soll sich wiederholen.

Offiziell im Kanon existieren somit nun:

Das Tarkin-Massaker (16 Jahre vor Andor Staffel 2)

(16 Jahre vor Andor Staffel 2) Das Ghorman-Massaker (während Andor Staffel 2)

Spannend wird Gilroys unerwartete Neukalibrierung auch im Hinblick auf Star Wars Rebels, wo das Ghorman-Massaker durch eine Hologram-Aufzeichnung einer historischen Rede im Senat Erwähnung fand. In dieser Rede machte Senatorin Mon Mothma den Imperator in aller Öffentlichkeit für das Kriegsverbrechen verantwortlich.

Bisher sind Star Wars-Fans davon ausgegangen, dass es sich hierbei um das Ghorman-Massaker handelte, das nun Tarkin-Massaker heißt. Nach den neuen Andor-Folgen ist jedoch naheliegend, dass sich Mon Mothma auf das Ghorman-Massaker bezieht, das uns erst noch in den nächsten Folgen der 2. Staffel von Andor erwartet.

Das Ghorman-Massaker dürfte als entscheidender Katalysator im Konflikt zwischen der Rebellen-Allianz und dem Imperium fungieren. Ghorman ist nicht irgendein Planet am Rand der Galaxis, sondern ein Knotenpunkt mit blühender Industrie, sodass ein weiterer gewaltvoller Zwischenfall nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden kann.