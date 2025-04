Andor Staffel 2 besetzt Star Wars-Fanliebling neu: Deshalb kehrt der Original-Star nicht zurück

Viele Star Wars-Fans werden sich in der 2. Staffel von Andor auf die Rückkehr einer beliebten Figur gefreut haben. Nun stellt sich heraus, dass die Rolle mit einem anderen Schauspieler neu besetzt wurde.

Die 2. Staffel von Andor geht bei Disney+ weiter. Nachdem wir letzte Woche in den Genuss des dreiteiligen Auftakts gekommen sind, stehen ab sofort die nächsten drei Folgen als Stream zur Verfügung und warten mit einigen nervenaufreibenden Entwicklungen in der weit entfernten Galaxis auf. Dazu gehört auch ein Re-Casting.

Achtung, es folgen Spoiler!

Cameo-Auftritt in Andor Staffel 2: Bail Organa kehrt zurück, aber von wem wird er gespielt?

Bereits die Trailer zur 2. Staffel von Andor haben verraten, dass wir in den neuen Folgen vertraute Gesichter wie Orson Krennic, Saw Gerrera und K-2SO wiedersehen werden. Doch was ist eigentlich mit Bail Organa, einer der Schlüsselfiguren im Kreis der Rebellen-Allianz? Der muss doch eigentlich auch langsam mal auftauchen, oder?

Mit dem zweiten Episodenblock (konkret die Folgen 4, 5 und 6) lässt Andor diesen Wunsch in Erfüllung gehen. Bail Organa, seines Zeichens Senator von Alderaan und der spätere Adoptivvater von Prinzessin Leia, taucht als Nebenfigur auf und kommt vor der Kulisse von Coruscant mit Mon Mothma und ihrem Ehemann Perrin ins Gespräch.

Eine Sache ist allerdings anders: Er wird nicht von Jimmy Smits gespielt.



Smits war in der Prequel-Trilogie erstmals als Bail Organa im Star Wars-Universum zu sehen. Konkret trat er in Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger und Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith auf. Später übernahm er den Part erneut in Rogue One: A Star Wars Story und der Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney+.

Nun wurde ein anderer Schauspieler für die Rolle gecastet.

Benjamin Bratt ersetzt Jimmy Smits als Bail Organa in Andor – das ist der Grund für das Re-Casting

Benjamin Bratt spielt Bail Organa in der 2. Staffel von Andor. Bekannt ist Bratt aus Filmen wie Blood In Blood Out, Miss Undercover und Traffic. Darüber hinaus gehörte er von 1995 bis 1999 als Detective Reynaldo Crutis zum Cast der Crime-Serie Law & Order und tauchte kürzlich in fünf Folgen der Crime-Comedy Poker Face auf.

Gegenüber dem Filmmagazin Entertainment Weekly erklärt Serienschöpfer und Showrunner Tony Gilroy das Re-Casting von Bail Organa wie folgt:

Wir haben es nicht hinbekommen. Die Terminplanung hat nicht geklappt. Wir haben uns wirklich bemüht, aber [Jimmy Smits] war nicht verfügbar und hat es nicht geschafft.

Wie sich herausstellt, ist so ein Legacy-Casting gar nicht so einfach:

Es ist wirklich kompliziert, alte Figuren wieder aufleben zu lassen. Es ist sehr teuer. Es kommt sehr darauf an, wer wann arbeitet. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, aber wir konnten es zeitlich einfach nicht einrichten.

Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy kam schließlich auf die Idee, Benjamin Bratt für die Rolle von Bail Organa zu besetzen, wie Gilroy weiter erklärt:

Kathy [Kennedy] hatte die Idee, Benjamin [Bratt] zu casten. Es war einfach eine brillante Idee. Er ist ein wunderbarer Mensch und wirklich eifrig und beliebt am Set und richtig glücklich über das, was er tut.

Es liegt also nicht daran, dass Jimmy Smits keine Lust mehr auf Star Wars hat. Wie viele andere Film- und Serienprojekte ist der Doppelstreik in Hollywood auch bei Andor nicht ohne Folgen vorbeigezogen. Gilroy und sein Team mussten die Dreharbeiten über mehrere Monate hinweg pausieren, bevor sie wieder ans Set zurückkehren konnten.

Es ist durchaus denkbar, dass in diesem Zuge mehrere Schauspielende, die zuvor auf dem Call-Sheet standen, ausgewechselt wurden, weil sie andere Verpflichtungen hatten, die sich nicht mit dem neuen Drehplan vereinen ließen. Benjamin Bratt liefert dafür einen umso überzeugenderen Job als junger und etwas rauerer Bail Organa ab.

Mehr zu Andor Staffel 2:

Wann geht Andor Staffel 2 bei Disney+ weiter?

Am 7. Mai 2025 erscheint der nächste Schwung an Episoden bei Disney+. Konkret dürft ihr euch auf die Folgen 7, 8 und 9 freuen. Danach biegen wir bereits in die Zielgrade ein und dürfen gespannt sein, wie Gilroy die Andor-Geschichte genau beendet.