Sind Darth Vader und der Imperator in Andor Staffel 2? Der Serienschöpfer verrät die Antwort

Mit der 2. Staffel von Andor nähern wir uns Rogue One in großen Schritte. Kein Wunder, dass viele Star Wars-Fans auf die Rückkehr von Darth Vader und dem Imperator hoffen.

Seit der Star Wars Celebration ist der Sternenkrieg wieder in aller Munde. Zahlreiche neue Projekte befinden sich bei Lucasfilm in Arbeit, während die Wiederaufführung von Die Rache der Sith für Aufsehen sorgt. Darüber hinaus läuft aktuell bei Disney+ eine Star Wars-Serie, die mit ihrer spannenden Handlung in den Bann zieht: Andor.

Die Vorgeschichte des titelgebenden Rebellenanführers, der erstmals in dem 2016 erschienenen Rogue One: A Star Wars Story in Erscheinung trat, befindet sich bereits auf der Zielgeraden: Die 2. Staffel der Serie wird auch die letzte sein. Mit jeder Woche nähern wir uns ein Jahr den Geschehnissen von Rogue One an.

Tauchen Darth Vader und den Imperator in Andor Staffel 2 auf? Das sagt Tony Gilroy zu möglichen Cameos

Moment, Rogue One? Das ist doch der Star Wars-Film, in dem Darth Vader am Ende der Rebellion erschreckend nahekommt? Genau! Könnte der ikonische Schurke somit auch in Andor einen Auftritt haben? Und wenn wir schon dabei sind: Kehrt der Imperator ebenfalls zurück? Immerhin geht es doch um den Bau des Todessterns.

Achtung, es folgen Spoiler!



Alles legitime Punkte. Nicht zuletzt wissen wir seit dem Finale der 1. Staffel von Andor, dass alle Geschehnisse der Serie im Schatten jener Massenvernichtungswaffe stehen, die in Krieg der Sterne erstmals auf der großen Leinwand zu sehen war. Die Präsenz von Darth Vader und dem Imperator in der Serie ergibt durchaus Sinn.

Ein neues Interview mit Serienschöpfer und Showrunner Tony Gilroy, das beim Rolling Stone erschienen ist, macht die Sache offiziell: Weder Darth Vader noch der Imperator tauchen in der 2. Staffel von Andor auf. Damit bleibt Obi-Wan Kenobi das bisher letzte Live-Action-Projekt, in dem wir die beiden Figuren gesehen haben.

Zu Vaders Abwesenheit in der Serie sagt Gilroy:

Nein, das stand nie auf meiner Agenda. Für Darth Vader zu schreiben, ist wirklich einschränkend. Ich habe es [im Zuge von Rogue One] getan. Er hat nicht viel zu sagen.

Auch dem Imperator erteilte er eine Absage:

Er war ein zu großer Brocken für mich, um ihn einzuführen. Das wäre eine zu große Herausforderung gewesen. Zwischenzeitlich habe ich kurz darüber nachgedacht, aber es war einfach zu schwierig.

Kein Darth Vader und auch kein Imperator: Andor Staffel 2 bringt dafür andere Star Wars-Figuren zurück

Auf Vader und den Imperator müssen wir in der 2. Staffel von Andor verzichten. Dafür tauchen in den neuen Episoden andere vertraute Gesichter auf. Die ersten Folgen haben bereits Ben Mendelsohn als Orson Krennic zurückgebracht. Ausgehend von den Trailern wissen wir zudem, dass Forest Whitaker einmal mehr den Part von Saw Gerrera übernimmt und Alan Tudyk den Droiden K-2SO zum Leben erweckt.

Wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir am 30. April 2025, wenn die nächsten drei Episoden der 2. Staffel von Andor bei Disney+ veröffentlicht werden.