Deadpool & Wolverine schafft nochmal, was in der Geschichte des Kinos keinem anderen Film gelungen ist – und es wird noch besser

Der Marvel-Blockbuster Deadpool & Wolverine hat ein weiteres starkes Wochenende an den Kinokassen hingelegt und einen 20 Jahre alten Rekord gebrochen.

Nachdem sich The Marvels als größter Box-Office-Flop des Marvel Cinematic Universe entpuppte, bricht der jüngste Film aus dem Mega-Franchise zahlreiche Rekorde. Seit seinem Kinostart hat Deadpool & Wolverine über 824 Millionen US-Dollar eingespielt und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht in Sicht.

Der Hollywood Reporter sammelt fleißig die Rekorde, die der neue Marvel-Kracher an den Kinokassen aufstellt. Spannend ist vor allem eine Sache: Deadpool & Wolverine ist nun der erfolgreichste Film in den USA, der mit einem R-Rating (hierzulande FSK 16 oder FSK 18) ins Kino kommt. Die meisten Blockbuster meiden diese hohe Altersfreigabe.

Erfolgreichster Film mit einem R-Rating in den USA: Deadpool & Wolverine stößt Die Passion Christi vom Thron

Der bisherige Rekordhalter in dieser Kategorie war Mel Gibsons blutrünstiger Jesus-Film Die Passion Christi, der mit einem R-Rating 371 Millionen US-Dollar in den USA einspielen konnte. Weltweit kam der Film auf 612 Millionen US-Dollar, wie Box Office Mojo festhält. Deadpool & Wolverine ist an beiden Werten bereits vorbeigezogen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Passion Christi schauen:

Die Passion Christi - Trailer (Deutsch)

Zum erfolgreichsten R-Rated-Film weltweit hat er es allerdings noch nicht geschafft. Vor Deadpool & Wolverine thronen zwei andere Filme: Oppenheimer erreichte letztes Jahr 975 Millionen US-Dollar und Joker kam sogar über die Milliarden-Marke. Ausgehend von den jetzigen Zahlen dürften diese Rekorde aber nicht mehr lange bestehen.

Milliarden-Marke in Reichweite: Kann Deadpool & Wolverine den Erfolg von Spider-Man: No Way Home wiederholen?

Es ist davon auszugehen, dass Deadpool & Wolverine in den nächsten Tagen auch die Milliarden-Hürde mit Leichtigkeit nimmt. Die große Frage danach ist, wie weit er noch klettern kann. Mit 1,5 Milliarden US-Dollar ist Alles steht Kopf 2 aktuell der erfolgreichste Film des Jahres. Unrealistisch ist diese Zahl für Deadpool & Wolverine nicht.

Der Film, der sich am ehesten mit dem neuen MCU-Ableger vergleichen lässt, ist Spider-Man: No Way Home. Beide Filme nutzen das Multiversum, um beliebte Figuren aus alten Marvel-Universen zurückzubringen. Mit diesem Nostalgie-Bonus (und ohne R-Rating) schaffte es No Way Home vor drei Jahren auf 1,9 Milliarden US-Dollar.

Deadpool & Wolverine läuft seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.