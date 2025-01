Der abgefahrenste Sci-Fi-Film des Jahres: Neuer Trailer schickt Robert Pattinson mehrmals in den Tod

Dieses Jahr erwarten uns einige spannende Science-Fiction-Filme auf der großen Leinwand. Den Anfang macht der eigenwillige Mickey 17 mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.

Ein neuer Avatar, ein neuer Predator, ein neuer Tron und ein neuer Jurassic Park: Unter den größten Blockbustern des Jahres befinden sich einige vielversprechende Sci-Fi-Projekte, denen Fans seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren entgegenfiebern. Nicht vergessen in dieser Liste dürfen wir Mickey 17 mit Robert Pattinson.

Der neue Film von Parasite-Regisseur Bong Joon-ho feiert bereits im Februar auf der Berlinale seine Weltpremiere und startet wenige Woche später in den deutschen Kinos. Damit ihr euch auf die schräge Romanverfilmung einstimmen könnt, hat Warner Bros. einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem Pattinsons Figur mehrmals stirbt.

Vor der Berlinale-Premiere: Neuer Trailer zum Sci-Fi-Film Mickey 17 mit Robert Pattinson in der Hauptrolle

Mickey 17 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mickey 17 basiert auf dem Roman Mickey 7 – Der letzte Klon von Edward Ashton. Die Geschichte dreht sich um Michael Barnes, kurz genannt Mickey, der sich für gefährliche Missionen im Weltraum und auf fremden Planeten meldet. Sollte etwas schiefgehen, kein Problem: Sein nächster Klon steht schon in den Startlöchern.

Doch dann passiert, was eigentlich nicht passieren darf: Eine alte Version von Mickey überlebt, während die neue aktiviert wird. Plötzlich stehen zwei Mickeys im Raum und sorgen für Chaos. Ausgehend vom Trailer nutzt Bong Joon-ho diese Prämisse für eine äußerst unterhaltsame Mischung aus Science-Fiction und Komödie.

Sein Star ist komplett an Bord bei der Sache: Pattinson erweckt die Mickeys sogar mit zwei verschiedenen Akzenten zum Leben. Allgemein reiht sich Mickey 17 wunderbar in die gleichermaßen chaotische wie unerschrockene Filmografie des einstigen Twilight-Stars. Hier ist eine Überraschung nach der anderen zu finden.

Pattinson ist nicht der einzige bekannte Name im Cast. An seiner Seite ist die aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers bekannte Naomi Ackie zu sehen. Dazu gesellen sich The Walking Dead-Star Steven Yeun, Hulk-Darsteller Mark Ruffalo und Toni Collette, die aktuell in dem neuen Clint Eastwood-Film Juror #2 im Kino begeistert.

Wann startet Mickey 17 mit Robert Pattinson im Kino?

Nach der Berlinale-Premiere im Februar müssen wir nicht mehr lange warten, bis Mickey 17 regulär in den deutschen Kinos startet. Am 6. März 2025 ist es so weit. Zur Vorbereitung könnt ihr euch bei Netflix im Streaming-Abo Bong Joon-hos abgefahrenen Sci-Fi-Film Snowpiercer anschauen, mit dem er vor elf Jahren auf der Berlinale war.