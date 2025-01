Vom teuersten Netflix-Film bis Avatar 3: Diese Sci-Fi-Filme starten 2025

Das Science-Fiction-Genre will uns auch 2025 mit Zukunftsentwürfen, fremden Planeten und Dystopien begeistern. Das zumindest zeigt die Liste der Sci-Fi-Starts von Avatar 3 über Mickey 17 bis zum nächsten Netflix-Kracher.

Wer nach den starken Sci-Fi-Filmen der letzten Jahre nicht genug bekommen kann, dürfte auch bei dem Blick voraus aufs Jahr 2025 frohlocken. Denn Science-Fiction steht erneut hoch im Kurs, sowohl im Kino als auch im Stream bei Netflix und Co.

Die Starts von 14 Sci-Fi-Filmen stehen 2025 bereits fest

Hier zeigen wir euch nach den Fantasy-Filmen 2025 alle Sci-Fi-Filme, die bereits Startdaten im Kino, auf DVD und im Stream bei Netflix und Co. haben – geordnet in aufsteigender Reihenfolge ihrer geplanten Veröffentlichungen. So erhaltet ihr den Überblick, mit welchen Sci-Fi-Starts ihr 2025 fest rechnen könnt.



Neben einem geklonten Robert Pattinson, kehrt die Tron-Reihe nach 14 Jahren Pause zurück (Tron: Ares) und Yorgos Lanthimos lässt Emma Stone potenzielle Aliens entführen (Bugonia). Außerdem startet der teuerste Netflix-Film aller Zeiten (The Electric State) und James Cameron reist mit uns endlich zurück zum Planeten Pandora (Avatar 3: Fire and Ash). 2025 sieht nach einem vielversprechenden Sci-Fi-Jahr aus.

Wie immer gilt bei diesen Starts, dass sich die Daten noch einmal verschieben können. Zudem kommen garantiert noch weitere Filme hinzu, die erst später im Jahr verkündet werden. Vin Diesels Riddick 4: Furya hat zum Beispiel dieses Jahr noch Chancen auf eine Veröffentlichung und auch Source Code-Regisseur Duncan Jones könnte sich mit Rogue Trooper zurückmelden.



Welche Sci-Fi-Filme sich 2025 zu Highlights aufschwingen und welche Zukunftsvisionen in den Weiten des Alls verhallen, können wir natürlich erst in zwölf Monaten beim Rückblick auf das Jahr sagen.

