Robert Pattinson muss 17-mal sterben: Der bizarrste Sci-Fi-Film 2025 steht jetzt schon fest

Bevor Robert Pattinson als Batman auf die große Leinwand zurückkehrt, verirrt er sich in der eigenartigen Welt des Sci-Fi-Films Mickey 17 von Snowpiercer-Regisseur Bong Joon-ho.

Ursprünglich sollte Mickey 17 schon vor wenigen Wochen ins Kino kommen. Doch Anfang des Jahres entschied sich das Studio Warner Bros. dazu, den heiß erwarteten Science-Fiction-Film um ein Jahr zu verschieben. Bei der CinemaCon in Las Vegas wurde nun dennoch der erste Trailer gezeigt – und der klingt sehr spannend.

Im Internet ist der Trailer zu Mickey 17 leider noch nicht erschienen. Vor Ort waren jedoch jede Menge Film-Journalist:innen, die über das gezeigte Material geschrieben haben. Ausführliche Berichte findet ihr u.a. bei Deadline , IndieWire und Gizmodo . Wir haben die Highlights für euch im folgenden Artikel zusammengefasst.

Science-Fiction-Komödie mit Robert Pattinson: Auf Mickey 17 von Bong Joon-ho ist niemand vorbereitet

Mickey 17 basiert auf dem Roman Mickey 7 von Edward Ashton aus dem Jahr 2022. Moment, woher kommt die zehn zusätzliche Mickeys? Bei der CinemaCon erklärte Regisseur Bong Joon-ho den Titel seines Films wie folgt:

[Mein Film] basiert auf dem Roman Mickey 7, aber wir haben [den Titel] in Mickey 17 verändert. Die Zahl ist die Anzahl der Tode, die [Robert Pattinsons Figur in dem Film] stirbt. Ich töte ihn zehnmal mehr. Es ist die Geschichte eines einfachen Mannes. Es ist ein Sci-Fi-Film. Wobei es ist schwer, Sci-Fi zu sagen – es ist eine menschliche Geschichte.

Warner Bros. Robert Pattinson in Mickey 17

So grimmig und brutal sich das auf den ersten Blick anhört: Die Reaktionen von der CinemaCon lassen einen großen Comedy-Einschlag in Mickey 17 erwarten. Offenbar ist der Trailer mit Robert Pattinson sehr humorvoll geschnitten und wird schwungvoll von Dean Martins 1960er-Jahre-Hit Ain’t That a Kick in the Head untermalt.

Trailer enthüllt: Robert Pattinson spielt in Mickey 17 eine Doppelrolle und versucht, sich selbst zu töten

Pattinson spielt einen Klon namens Mickey, von der bereits 17 Versionen existieren. Sobald eine stirbt, wird eine neue aktiviert. Mickey befindet sich auf einer Expedition zur Eiswelt Niflheim. Sobald die Raumschiffscrew auf ein Problem stößt, muss er den Tag retten. Wobei diese Rettung für gewöhnlich seinen Tod mit einschließt.

In einer Tweet-Reaktion heißt es entsprechend:

Ihr seid nicht bereit für Mickey 17! Das Material, das wir gerade auf der CinemaCon gesehen haben, war irre und zeigt mehrere Robert Pattinsons, die einige urkomische Todesfälle erleiden.

Wie der Trailer enthüllt, ereignet es sich, dass zwei Mickeys gleichzeitig existieren, Nr. 17 und Nr. 18. Pattinson erweckt beide Versionen mit unterschiedlichen Akzenten zum Leben, die bei der CinemaCon bereits für Aufsehen sorgten. Doch können die beiden Mickeys überhaupt koexistieren? Das Chaos ist vorprogrammiert.

Der Trailer zu Mickey 17 hört sich an, wie die perfekte Fusion aus drei richtig guten Science-Fiction-Filmen

Eine Figur in dem Film, die von The Walking Dead-Star Steven Yeun gespielt wird, soll im Trailer sogar vorschlagen, dass die Mickeys eine Runde Schere, Stein, Papier spielen, um zu entscheiden, wer von den beiden überleben darf. Das klingt jetzt schon wie die schräge Sci-Fi-Mischung aus Moon, Alien und Edge of Tomorrow.



Bong Joon-ho ist jedoch dafür bekannt, dass er verschiedene Genres in ungewöhnlichen Geschichten zusammenführen kann. Selbst eine hoffnungslose Dystopie wie Snowpiercer besitzt unter seiner Regie einige unerwartete Comedy-Elemente, wenn etwa Tilda Swinton als völlig bizarre, groteske Ministerin Moon vorgeführt wird.



Mickey 17 markiert Bong Joon-hos ersten Kinofilm seit seinem Oscar-Triumph Parasite, der ebenfalls einen wundervollen Balanceakt zwischen düsterem Horror-Thriller und satirischer Sozialkritik hinlegte. Eben noch ein Lachen, dann der Schock: Wir dürfen gespannt sein, wie und wo sich Mickey 17 in sein Schaffen einordnet.

Wann startet Mickey 17 mit Robert Pattinson im Kino?

Mickey 17 startet am 30. Januar 2025 in den deutschen Kinos und ist damit der erste große Sci-Fi-Blockbuster des nächsten Jahres. Neben Pattinson und Yeun gehören Naomi Ackie, Toni Collette, Thomas Turgoose und Mark Ruffalo zum Cast.