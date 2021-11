Eine der besten Serien der letzten Jahre bei Disney+: Trailer kündigt Rückkehr nach 4 Jahren an

Mit einem unheimlichen Teaser-Trailer hat Donald Glover die 3. Staffel seiner gefeierten Serie Atlanta angekündigt. In Deutschland kommt sie möglicherweise zu Disney+.

Am Ende werden es rund 4 Jahre Pause sein zwischen der 2. und 3. Staffel von Atlanta. Die gefeierte Serienkreation von Donald Glover (aka Childish Gambino) schaffte es in der Moviepilot-Liste der 100 besten Serien der 2010er Jahre auf einen hervorragenden 6. Platz. 2018 verabschiedete sie sich in eine längere Pause. Vergangene Nacht wurde überraschend ein Teaser-Trailer für die Rückkehr veröffentlicht, der unheimliche Endzeit-Stimmung verbreitet.

Schaut euch den unheimlichen Teaser-Trailer für Atlanta Staffel 3 an:

Atlanta - Staffel 3 Teaser-Trailer (English) HD

Was steckt hinter dem geheimnisvollen Teaser-Trailer für Atlanta Staffel 3?

Anlässlich von Halloween hat Star und Produzent Donald Glover bei Twitter einen Link zu einer Seite namens Gilga.com veröffentlicht, die den Teaser zwischen 8 Uhr abends und 3 Uhr morgens abspielt. Ähnlich geheimnisvoll ist auch das Video selbst.

Unterlegt mit dem Song "It's After The End Of The World" von Sun Ra and His Intergalactic Research Arkestra sehen wir eine Reihe unzusammenhängender Bilder, darunter eine Brücke (in Amsterdam?), ein in einer einsamen Straße geparkter Tourbus, eine Konzerthalle, eine Kunstinstallation usw. Dabei könnte es sich um Impressionen der Europa-Tour handeln, zu der sich Earn (Donald Glover) und Alfred/Paper Boi (Brian Tyree Henry) im Finale von Staffel 2 aufmachen.

Abgeschlossen wird diese Bilderreihe denn auch von Paper Boi, der uns wortlos entgegenblickt, während zwei Bedienstete hinter ihm die Wand anstarren. Atlanta bleibt surreal wie eh und je.

Eine der besten Serien der 2010er kehrt zurück: Wann kommt Atlanta Staffel 3 zu Disney+?

Staffel 3 von Atlanta soll Anfang 2022 Premiere feiern und besteht wieder aus 10 Episoden. In den USA wird Atlanta beim Sender FX gezeigt. Da die ersten zwei Staffeln der Serie in hierzulande bei Disney+ verfügbar sind, können wir darauf hoffen, dass, ähnlich wie bei der FX-Serie Y: The Last Man, eine zeitnahe Veröffentlichung bei Disney+ in Deutschland stattfindet.

Die Zukunft von Atlanta ist derweil gesichert. Staffel 3 und 4 wurden nämlich zusammen in Auftrag gegeben und produziert. Zu den Drehorten gehörten unter anderem Amsterdam, London und Paris.

