Die 100 besten Serien der letzten 10 Jahre

Die Moviepilot-Redaktion hat exzessiv gebingt und diskutiert. Das Ergebnis ist unsere Top 100 der besten Serien des Jahrzehnts, sprich der Jahre 2010 bis 2019. Gehört Game of Thrones in die Top 10? Hat es euer Favorit in die Liste geschafft? Hier findet ihr Antworten.