Die 100 besten Serien der letzten 10 Jahre nach eurer Wertung

Das Jahrzehnt der 2010er Jahre ist zu Ende. Daher haben wir in der Moviepilot-Redaktion in den vergangenen Tagen die 100 besten Serie der Dekade für euch in einem Ranking präsentiert. Hier wollen wir nun einmal eure 100 Top-Serien der vergangenen 10 Jahre vorstellen.

Wie kommt die Top 100 der besten Serien zustande?

Für dieses Ranking wurden alle Serien berücksichtigt, die zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 31. Dezember 2019 das erste Mal ausgestrahlt wurden und von mindestens 100 Moviepiloten bewertet wurden.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und das zeigt auch ein Vergleich zwischen euren Top 100 und den 100 liebsten Serien der Redaktion. Gerade einmal zwei Serien finden sich in den Top 10s beider Rankings.

Haben es eure Lieblingsserien in die Top 10 geschafft?