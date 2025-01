"Es war die schwerste Arbeit meines Lebens": Dieser Western hat Kurt Russell fast gebrochen – heute gilt er als Kultfilm

Kurt Russell ist als Schauspieler weltberühmt – in diesem einen Western-Kultfilm hat er aber weit mehr getan, als vor der Kamera zu stehen.

Schauspieler Kurt Russell ist international bekannt für Auftritte in Filmen wie Once Upon a Time in Hollywood, Bone Tomahawak oder Die Klapperschlange. Wenig bekannt hingegen ist, wie viel Arbeit Russell damals tatsächlich in einen seiner bekanntesten Western steckte.

Spannungen am Set des Westerns Tombstone

Wie Far Out Magazine erst kürzlich berichtete, gab es hinter den Kulissen des erfolgreichen Western Tombstone aus dem Jahr 1993 von Beginn an Spannungen.

Ursprünglich war Kevin Costner für die Rolle von Wyatt Earp vorgesehen – einem ehemaligen Gesetzeshüter, der in der kleinen Bergbaustadt Tombstone mit einer Bande von Verbrechern konfrontiert wird. Costner sollte die Rolle tatsächlich übernehmen – allerdings in einem Biopic namens Wyatt Earp - Das Leben einer Legende, das zeitgleich gedreht wurde.

Indessen ging sein Part in dem Western Tombstone an Kurt Russell. Am Set wurde der Schauspieler mit diversen Spannungen konfrontiert. Kevin Jarre, der Tombstone geschrieben hatte, sollte auch sein Debüt als Regisseur hinlegen.

Laut Russell scheiterte Jarre daran, die umfassende Produktion trotz Warnungen seiner Kolleg:innen gemäß dem Zeitplan umzusetzen. Dies führte dazu, dass Jarre gefeuert wurde.

Tombstone hatte einen heimlichen Regisseur

Offiziell wurde mit George P. Cosmatos ein Regisseur engagiert, der sich mit Rambo 2 – Der Auftrag bereits einen Namen gemacht hatte. Inoffiziell war Russell hinter den Kulissen maßgeblich an der Entstehung des Western beteiligt – und zwar nicht nur vor der Kamera.

Auch interessant:

Denn anscheinend waren die Anforderungen an Russell und sein Mitwirken in Tombstone auf unerwartete Weise gewachsen:

Sie wollten, dass ich den Film übernehme. Ich sagte: 'Ich werde es tun, aber ich will nicht meinen Namen drauf schreiben. Ich will nicht der Typ sein.'

Laut Russell war Cosmatos sehr entgegenkommend und akzeptierte die Bedingungen. So setzte er regelmäßig eine Liste mit Russells Regie-Anweisungen um. Für Russell war dies eine Doppelbelastung:

Es war die schwerste Arbeit meines Lebens... Es war einfach so schmerzhaft. Es war körperlich schwer zu schaffen. Ich hatte jede Nacht vier Stunden Schlaf.

Das Experiment ist aber gelungen. Tombstone wurde an den Kinokassen ein Hit. Dabei ahnte viele Jahrzehnte niemand, wer wirklich für die Inszenierung des Kultfilms verantwortlich war.