Kurt Russell zerstörte bei Tarantino-Dreh versehentlich 145 Jahre alten Gegenstand: Als er es erfuhr, fühlte er sich richtig schlecht

Kurt Russell beging für einen Tarantino-Film einen fatalen Fehler, den er sofort bereute – allerdings nicht, weil er ein Stück Musikgeschichte zerstörte.

So schnell wird das Museum der C.F. Martin & Co. keine Leihgaben an Filmemacher:innen mehr tätigen. Das ist dem Dreh von The Hateful 8 geschuldet. Am Set des Westerns von Quentin Tarantino kam es nämlich zu einem Missverständnis und Kurt Russell zerstörte ein echtes, historisches Instrument. Dabei sollte er eine der sechs Nachbildungen, die extra dafür gebaut wurden, zerschreddern.

Deshalb zerschlug Kurt Russell eine 145 Jahre alte Gitarre

In The Hateful Eight spielt Kurt Russell einen Kopfgeldjäger, der mit seiner Beute in Form der Gefangenen Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) eine Rast in einer Herberge macht. Aufgrund eines Schneesturms kann das Gespann nicht weiterreisen. In Minnies Hütte haben sich insgesamt acht Fremde zusammengefunden, die darauf warten, dass der Sturm sich wieder legt. Dabei steigt die Spannung zwischen den einzelnen Charakteren.

An einem Punkt in der Geschichte spielt Daisy auf einer Gitarre, was Kurt Russells Figur John Ruth gehörig auf die Nerven geht. Er schnappt sich das Instrument seiner Gefangenen und zertrümmert es an einem Pfosten.

Was dem Schauspieler nicht klar war: Bei der Gitarre handelte es sich nicht um eine der Nachbildungen. Jennifer Jason Leigh hielt eine echte Martin-Gitarre aus dem 19. Jahrhundert in den Händen. Diese Gitarre war eine Leihgabe des Museums der C.F. Martin & Co. Und wie der Leiter des Museums, Dick Boak, gegenüber Reverb erwähnte, werden sie keine weiteren Gitarren mehr an Filme verleihen.

Kurt Russell hatte sofort ein schlechtes Gewissen

In einem Video für Esquire erklärt Kurt Russell verschiedene Umstände und Theorien zu seiner Karriere. Dabei kommt er auch auf die Szene in The Hateful Eight zu sprechen. Er erklärt, dass ihm niemand sagte, um welche Gitarre es sich handelte, als er sie zerschlug. Er wusste nicht, dass Jennifer Jason Leigh die echte Leihgabe des Museums in der Hand hielt und er sie nicht hätte zerschlagen sollen. Hier könnt ihr euch den Schicksalsmoment ansehen:

Leigh wusste allerdings sehr genau, was da gerade passierte und erschrak tatsächlich darüber, dass ihr Kollege ein Stück Musikgeschichte zertrümmert. Ihre Reaktion ist im fertigen Film zu sehen. In dem Video erzählt Kurt Russell, wie er mit der Situation umging.

Ich fahre fort und zerschlage die Gitarre. Als ich sie [Leigh] schnappe und mich zu ihr setze, merke ich, dass sie nicht glücklich darüber ist. Es ist wie: Da stimmt was nicht. Sobald es vorbei ist, sage ich also: 'Sag mir, dass das nicht die Gitarre ist, mit der du geübt hast', und sie [nickt].

Russell war die Gitarre egal. Er hatte sich bloß wegen Leighs Reaktion schlecht gefühlt und deshalb die Aktion sofort bereut. Er weist die Schuld von sich, weil ihm niemand etwas gesagt hatte. Er wusste nicht, dass die Gitarre während eines Schnitts ersetzt werden sollte.