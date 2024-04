Freitag im TV: Über 4 Stunden harter Kriegsfilm-Marathon mit dem erfolgreichsten Clint Eastwood-Film seiner Karriere

Clint Eastwoods erfolgreichsten Film gibt es am Freitag im TV, aber das war noch nicht alles. Insgesamt warten über 4 Stunden harter Realismus und Krieg auf euch.

Wer auf kernige Männer mit Bärten und Flecktarn steht, kommt am Freitag voll und ganz auf seine oder ihre Kosten. Im Fernsehen laufen mit Lone Survivor und American Sniper gleich zwei besonders harte und realistische Kriegsfilme. Letzterer ist sogar der erfolgreichste Film, den Clint Eastwood je gedreht hat.

Darum geht's in American Sniper von Clint Eastwood

Chris Kyle (Bradley Cooper) soll als US Navy SEAL-Scharfschütze über 160 Menschen erschossen haben. Dafür wird er groß als Held gefeiert, ihm selbst geht es damit aber zunehmend weniger gut. Er kann den Krieg nicht hinter sich lassen, auch als er nicht mehr im Irak, sondern längst wieder zu Hause ist. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit.



Darum geht's in Lone Survivor mit Mark Wahlberg

Ein kleiner Trupp Navy SEALs rund um Marcus Luttrell (Mark Wahlberg) soll in Afghanistan eigentlich einen Terroristenanführer umbringen. Dabei geraten sie allerdings in einen Hinterhalt, als sie auf einen alten Mann und mehrere Kinder statt auf den Terroristen treffen. Letzten Endes müssen sich die US-Soldaten gegen 250 Taliban-Krieger zur Wehr setzen, die ihnen ans Leder wollen. Auch Lone Survivor soll auf echten Ereignissen beruhen.

Lone Survivor - Trailer (Deutsch) HD

American Sniper ist Clint Eastwoods erfolgreichster Film bisher

Clint Eastwood hat nicht nur oft als Schauspieler vor der Kamera gestanden, sondern verdingt sich auch schon seit vielen Jahren als Regisseur. Aber in beiden Positionen hat er nie einen Film veröffentlicht, der das Einspielergebnis von American Sniper toppen konnte. Während der Scharfschützen-Streifen auf über 547 Millionen US-Dollar kommt, folgt an zweiter Stelle mit viel Abstand und 275 Millionen Gran Torino (via: The Numbers ).

Was wohl vor allem am Thema und dem Ausgangsmaterial liegen dürfte. American Sniper basiert auf dem extrem erfolgreichen Buch American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History. Der hat 13 Wochen lang die Bestseller-Liste der New York Times angeführt.

Allerdings ist der echte Scharfschütze Chris Kyle und Autor des Buches noch im Februar 2013 (und damit vor Beginn der Dreharbeiten zu American Sniper) gestorben – er wurde von einem anderen US-Kriegsveteranen auf einem Schießstand erschossen (via: BBC ).

Im TV oder Stream: Wann und wo laufen die beiden Kriegsdramen?

Lone Survivor und American Sniper werden Freitagabend direkt hintereinander gezeigt, und zwar ab 20:15 Uhr auf RTL 2. Den Anfang macht dabei Clint Eastwoods American Sniper und um 22:45 Uhr kommt dann Lone Survivor. Eine Wiederholung folgt am 6. April um 23:40 Uhr beziehungsweise 3:05 Uhr.

Selbstverständlich könnt ihr euch die beiden Kriegsfilme auch online im Stream ansehen. American Sniper gibt es bei Netflix im Abo, ansonsten lassen sich die zwei Filme aber auch bei Amazon, Apple, Maxdome, Google oder Magenta TV leihen beziehungsweise kaufen.



