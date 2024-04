Überraschung: Star Wars-Serie mit General Grievous und Darth Vader kommt schon in einem Monat und hier ist der Trailer

Der 4. Mai 2024 wird ein besonderer Tag für alle Star Wars-Fans, denn uns erwarten sechs Episoden von Geschichten des Imperiums. Die Serie bringt Bösewichte wie General Grievous und Darth Vader zurück.

Auch dieses Jahr hat Lucasfilm eine besondere Überraschung für den offiziellen Star Wars-Feiertag vorbereitet. Der 4. Mai wird von Fans der Sternensaga seit Jahren zum Anlass genommen, um ihrer Liebe für die Abenteuer von Luke, Leia und Co. freien Lauf zu lassen. Der Grund: Im Englischen klingt May the 4th wie das berühmte Star Wars-Zitat "May the Force be with you" (im Deutschen: "Möge die Macht mit dir sein").

Geschichten des Imperiums: Star Wars-Serie bringt zahlreiche ikonischen Bösewichte bei Disney+ zurück

In den vergangenen Jahren hat Lucasfilm am 4. Mai bei Disney+ neue Star Wars-Projekte positioniert, um den Star Wars Day gebührend zu feiern. Dieses Jahr heißt die große Überraschung Geschichten des Imperiums. Es handelt sich um die zweite Ausgabe der animierten Anthologieserie Geschichten der Jedi aus dem Jahr 2022.

Nachdem wir in der ersten Runde mehr über Ahsoka Tano, Qui-Gon Jinn und Count Dooku erfahren haben, rücken dieses Mal die Nachtschwester Morgan Elsbeth und die ehemalige Jedi Barriss Offee in den Vordergrund. Zudem kehren zahlreiche Bösewichte aus den großen Star Wars-Geschichten zurück, wie der Trailer zeigt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Geschichten des Imperiums schauen:

Star Wars: Geschichten des Imperiums - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die namhafteste Figur, die im Trailer zu Geschichten des Imperiums auftaucht, ist Darth Vader, den wir zuletzt in der Obi-Wan Kenobi und Ahsoka gesehen haben. Ebenfalls in Ahsoka tauchte Thrawn auf, der nach seinem Live-Action-Debüt nun wieder in animierter Form in Erscheinung tritt. Aus Kenobi kehren zudem die Vierte Schwester und der Großinquisitor zurück, der ebenfalls Teil von Star Wars Rebels war.

Prequel-Fans dürfen sich derweil über ein ganz besonderes Wiedersehen freuen. Auch General Grievous, der seinen bisher größten Auftritt in Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith hatte, mischt in Geschichten des Imperiums mit. Hier sehen wir in wieder in seiner vertrauten Animationsform aus The Clone Wars, wo er in etlichen Episoden als Gegenspieler von Anakin, Obi-Wan und Ahsoka fungierte.

Wann startet Geschichten des Imperiums bei Disney+?

Alle sechs Episoden von Geschichten des Imperiums oder auch Tales of the Empire werden am 4. Mai 2024 bei Disney+ veröffentlicht. Darüber hinaus kommt Anfang Mai der Prequel-Auftakt Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums für fünf Tage zurück ins Kino. Gezeigt wird im Zuge dessen auch ein exklusiver Einblick in die neue Star Wars-Serie The Acolyte, die im Juni bei Disney+ startet.

