Eine der bizarrsten Robert Downey Jr.-Rollen ist jetzt noch schräger geworden: "Hat mit sich selbst geredet"

In der Kriegsfilm-Parodie Tropic Thunder spielte Robert Downey Jr. eine seiner bizarrsten Rollen. Jetzt hat sein Co-Star neue Details vom Set erzählt, die alles noch schräger machen.

Auch wenn Robert Downey Jr. heute vor allem für seine Rolle als Tony Stark aka Iron Man im Marvel Cinematic Universe (MCU) bekannt ist, verbinden ihn viele Fans auch mit einer seiner irrwitzigsten Performances in Tropic Thunder. Die abgedrehte Hollywood-Parodie von Ben Stiller verwandelte Downey Jr. in einen prätentiösen australischen Schauspiel-Star, der den gesamten Film im Blackface bestreitet.

Jetzt hat der Co-Star des Marvel-Darstellers neue Details vom Tropic Thunder-Set erzählt, die einfach nur schräg klingen.

Robert Downey Jr. soll bei Tropic Thunder-Dreh sogar in seiner Rolle aufs Klo gegangen sein

Laut Variety sprach Schauspieler Danny McBride in einem neuen GQ-Video über seine ikonischsten Rollen. Dazu zählt auch Tropic Thunder, über den der Star neue Details bezüglich Robert Downey Jr. enthüllte. Der soll so sehr mit seiner Figur des unausstehlichen Method Actors verschmolzen sein, dass er sogar bei Toilettenpausen in der Rolle blieb:

Ich schätze, während einer der Aufnahmen hatten sie Downeys Mikrofon eingeschaltet gelassen, und so sitze ich da oben und denke: 'Oh Scheiße, ich kann hören, was er sagt.' Er hat mit den Leuten gesprochen und war die ganze Zeit über in seiner Rolle.

Und dann sah ich ihn sogar zu seinem Wohnwagen zurückgehen und sah es von dort unten, und er redete mit sich selbst [und sagte]: 'Ich werde die Schlange austrocknen.' Er hat sich ein Lied ausgedacht, in dem es darum geht, wie er sich zum Wohle von niemandem außer seinem eigenen vergnügt.

Hier könnt ihr euch das komplette Video mit Danny McBride anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Blackface-Vorwürfe gegen Kriegsfilm-Parodie entkräftete Robert Downey Jr. selbst

Für die Rolle als Kirk Lazarus erntete Robert Downey Jr. auch Kritik. Da er ein weißer Schauspieler ist, der mit dunkel angemalter Haut die ganze Zeit in Stillers Film zu sehen ist, kamen Blackfacing-Vorwürfe auf.

Paramount Robert Downey Jr. in Tropic Thunder

Der Star entkräftete die Kritik aber selbst klar, indem er unter anderem laut The Independent sagte, dass Tropic Thunder genau diese klischeehaften oder stereotypischen Hollywood-Trends à la Blackfacing parodieren würde.

Tropic Thunder streamt derzeit nirgends in der Flat. Ihr könnt den Film aber zum Beispiel bei Amazon Prime digital leihen oder kaufen.