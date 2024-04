Dune 3-Schicksal offiziell besiegelt: Das ist der neue Stand der Sci-Fi-Fortsetzung

Kommt die Sci-Fi-Fortsetzung Dune 3 oder nicht? Bereits das Ende des zweiten Teils deutete an, dass die Geschichte um den Wüstenplaneten mit einer Verfilmung von Dune: Messiah ausgebaut werden könnte.

Ende Februar startete Dune: Part Two in den deutschen Kinos und sorgte für begeisterte Reaktionen. Sowohl das Publikum als auch die Kritik fand großen Gefallen an der epischen Science-Fiction-Fortsetzung. Das spiegelt sich auch in den starken Kinozahlen. Über 630 Millionen US-Dollar konnte der Film weltweit bisher einspielen.

Damit ist der neue Dune-Film jetzt schon rund 200 Millionen US-Dollar erfolgreicher als sein Vorgänger. Für Warner Bros. und Legendary Pictures ein voller Erfolg, könnte man sagen. Doch wie sieht es mit dem nächsten Teil aus? Kommt Dune 3 oder nicht? Jetzt gibt es ein offizielles Update zur Fortführung der Sci-Fi-Saga.

Rückkehr nach Arrakis: Denis Villeneuve arbeitet offiziell an der Sci-Fi-Fortsetzung Dune 3

Gegenüber Variety bestätigt Legendary, die Produktionsfirma hinter den Dune-Filmen, dass Teil 3 offiziell in Arbeit ist. Mit Regisseur Denis Villeneuve werden derzeit erste Pläne für die Verfilmung von Dune: Messiah entwickelt. Eine konkrete Timeline sowie ein Kinostart für den nächsten Arrakis-Abstecher existiert allerdings noch nicht.

Warner Bros. Dune: Part Two

Villeneuve selbst hat in den vergangenen Wochen mehrmals durchblicken lassen, dass er Dune gerne zur Trilogie ausbauen würde. Jetzt haben wir die Bestätigung von Legendary, dass sich das Projekt tatsächlich in Bewegung befindet. Dune 3 ist allerdings nicht der einzige Film, an dessen Umsetzung Villeneuve interessiert ist.

Wann kommt Dune 3 ins Kino? Denis Villeneuve hat noch andere vielversprechende Projekte

In der Vergangenheit wurde Villeneuve mit der Sci-Fi-Adaption Rendezvous with Rama und dem Historienfilm Cleopatra in Verbindung gebracht. Um beide Filme ist es jedoch verdächtig ruhig geworden. Variety bringt dafür noch ein weiteres Projekt ins Spiel –Nuclear War: A Scenario, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Annie Jacobsen.

Mit Nuclear War: A Scenario könnte Villeneuve seinen eigenen Oppenheimer abliefern. Das Buch beschäftigt sich mit der Frage, was im Falle eines Atomkrieges passieren würde. Jacobsens Beschreibungen sind nicht frei erfunden, sondern stützen sich auf Interview mit Expert:innen aus verschiedenen Feldern, etwa dem Militär.

Nachdem am Ende von Dune 2 ebenfalls Atom-Raketen eine Rolle gespielt hatten, könnte Nuclear War als eingeschobener Film vor Dune 3 für den Regisseur ein durchaus passendes Intermezzo werden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.