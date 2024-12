Große Free-TV-Premiere heute: Einer der epischsten und besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre läuft zum ersten Mal

Ein Weihnachtsgeschenk gibt es heute im TV, denn erstmals wird einer der größten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre ausgestrahlt. Freut euch auf eine fesselnde Geschichte und mitreißende Bilder.

Vor drei Jahren wurde der Sci-Fi-Film Dune zum Riesenerfolg. Der Blockbuster konnte nicht nur 429 Millionen US-Dollar einspielen, sondern wurde auch mit sechs Oscars ausgezeichnet. Erstmals strahlt ProSieben die epische Adaption von Regisseur Denis Villeneuve aus, die auf den Romanen von Frank Herbert beruht.

Dune in der großen Free-TV-Premiere: Abenteuer auf dem Wüstenplaneten

In der Zukunft entbrennt ein gigantischer Machtkampf um die Vorherrschaft über das Galaktische Imperium. Der Imperator Shaddam IV schickt Fürst Leto auf den unwirtlichen Wüstenplaneten Arrakis. Der ist von großer Bedeutung, denn nur dort gibt es das Gewürz Spice, das als Rohstoff in der ganzen Galaxie verwendet wird. Doch der Auftrag beinhaltet ungeahnte Folgen, die besonders das Schicksal von Letos Sohn Paul (Timothée Chalamet) betreffen.

Dune gehört zu den besten Filmen aus dem Jahr 2021

Villeneuve inszenierte den Stoff als episches Abenteuer, das einen mit seinen bildgewaltigen Szenen und wunderschönen Wüstenaufnahmen, völlig in den Bann zieht. Selbst wer für gewöhnlich keine Sci-Fi-Filme schaut, sollte Dune eine Chance geben, denn die Begeisterung bei der Oscar-Verleihung kommt nicht von ungefähr. Die Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS haben Dune 2021 sogar zum besten Film des Jahres gewählt. In der Begründung schrieb Sci-Fi-Expertin und Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh:

Als Auftakt zu einem größeren Universum bringt Denis Villeneuve die komplexe Welt von Frank Herberts Sci-Fi-Epos Dune auf eine verständliche Ebene, die weder mit Details spart, noch überfordert. Zwischen gewaltigen Raumschiffen und dem gähnenden Maul eines Sandwurms eröffnet sich hier ein tiefsinniger Sci-Fi-Kosmos voller Intrigen und düsterer Vorahnungen, der unnachgiebig in seinen Bann zieht.

Wann läuft der bildgewaltige Sci-Fi-Hit Dune im TV?

Dune läuft Weihnachten am heutigen Mittwoch, den 25. Dezember um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung gibt es am zweiten Weihnachtstag um 14:40. Wer den Film im Fernsehen verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Joyn PLUS im Abo streamen oder bei Amazon kaufen oder leihen. Dune: Part Two, der dieses Jahr ins Kino kam, streamt im Abo von WOW.

