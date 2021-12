Die besten Filme 2021: Das ist die Top 20 des Jahres

Welche sind die besten Filme des Jahres? Moviepilot und FILMSTARTS haben gemeinsam die Top 20 2021 gewählt. Erfahrt hier, welche Filme es in die Liste schaffen.

Neue Blockbuster brechen Rekorde an den Kinokassen, aber die Normalität lässt im Filmbetrieb auf sich warten. Über alle Hindernisse hinweg fanden aber auch 2021 Hunderte Filme ihren Weg zu uns, ob als VOD-Release im Lockdown oder in den wieder eröffneten Kinos. Die Vielzahl an Vertriebswegen spiegelt sich auch in unserer Liste der besten Filme 2021 wieder.

Moviepilot und FILMSTARTS wählen die besten Filme des Jahres 2021

Dafür haben wir unsere traditionelle Jahresend-Liste erneut in Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen von FILMSTARTS erstellt. Heraus kam die Top 20 der besten Filme 2021, in der große Franchises aus Hollywood neben ambitioniertem deutschen Kino Platz nehmen, in der Animationsfilme ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und Geheimagenten die ein oder andere Träne hervorlocken.

Wie entstand die Top 20 der besten Filme?

Die Wahl fand folgendermaßen statt:

Jedes Redaktionsmitglied von Moviepilot und FILMSTARTS hat eine Liste mit den 10 besten Filmen des Jahres abgegeben.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und heraus kam die Top 20.

Voraussetzung für die Filme waren Kino-, DVD-, TV- oder Streaming-Premieren zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2021.

Insgesamt wurden 88 verschiedene Filme eingereicht. Beim Kampf um Platz 1 der besten Filme war es relativ eindeutig, dafür belief sich der Unterschied in der Top 5 zum Teil nur auf wenige Punkte oder Nennungen.

Aber genug um den heißen Brei geschrieben. Auf geht es in die Liste der besten Filme 2021 von Moviepilot und FILMSTARTS!

Die besten Filme 2021 - Platz 20: Free Guy

Free Guy - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Free Guy mit Ryan Reynolds ist eine "eine großartige Videospielverfilmung" und "deutlich mehr als ein Film, der ausnahmsweise mal mit statt über Gaming lacht. [...] Die Verantwortlichen hinter Free Guy scheinen die Berichterstattung über unmenschliche Arbeitsbedingungen und Missbrauchsskandale in der Videospielbranche die letzten Jahre hindurch aufmerksam verfolgt zu haben."

Free Guy streamt bei Disney+ * und Sky Ticket *

Die besten Filme 2021 - Platz 19: Framing Britney Spears

Framing Britney Spears - Trailer (English) HD

Die Dokumentation Framing Britney Spears geht den Hintergründen der gerichtlich verhängten Betreuung durch Spears Vater nach. Diese sogenannte "Conservatorship" und die FreeBritney-Bewegung stehen im Mittelpunkt der Dokumentation. Ihr herausragendes Merkmal ist aber die Auseinandersetzung mit der Frage, wie der Mensch Britney Spears schon vorher von der Öffentlichkeit und den Medien vereinnahmt wurde.

Framing Britney Spears streamt bei Amazon Prime *

Die besten Filme 2021 - Platz 18: Cruella

Cruella - Trailer 2 (Deutsch) HD

Cruella mit Emma Stone traut sich, wovor andere Disney-Filme zurückschrecken. Der Film mit den glänzend aufspielenden Emma Stone und Emma Thompson wartet mit einem "neuen Disney-Tonfall" auf, ist "wild, laut und punkig" und präsentiert sich "im Gesamtbild überraschend experimentierfreudig und verspielt im Umgang mit dem Label der 'Familienfreundlichkeit'".

Cruella streamt bei Disney+ *

Die besten Filme 2021 - Platz 17: Malcolm & Marie und Tick, Tick ... Boom! (Gleichstand)

Malcolm & Marie - Trailer (Deutsche UT) HD

Ein Netflix-Duo macht es sich dank des Gleichstands auf Platz 17 unserer Liste gemütlich. Anfang des Jahres sezierten John David Washington und Zendaya in dem schwarz-weißen Drama Malcolm & Marie ihre Beziehung. Ergebnis war ein zweistündiges Streitgespräch, das seine Stars in ihren bislang düstersten Rollen zeigt.

Zum Abschluss des Jahres entführte dann das Musical Tick, Tick… Boom! in die Gedankenwelt des früh verstorbenen Komponisten Jonathan Larson (Rent). Hauptdarsteller Andrew Garfield trägt den Netflix-Film mit einer mitreißenden Performance.

Malcolm & Marie und Tick, Tick... Boom! streamen bei Netflix

Die besten Filme 2021 - Platz 16: Last Night in Soho

Last Night in Soho - Trailer (Deutsch) HD

Edgar Wright meldet sich nach Baby Driver mit einer Reise in die ebenso stylischen wie gefährlichen 1960er Jahre zurück. Wer könnte Albtraumkönigin Anya Taylor-Joy schon widerstehen, die Thomasin McKenzies Modestudentin in nächtlichen Visionen in die fremde Ära entführt? Inspiriert vom italienischen Giallo-Film, verleiht Wright dem voll Referenzen steckenden Horror-Trip dennoch seinen unverkennbaren Regiestil.

Last Night in Soho läuft im Kino

Die besten Filme 2021 - Platz 15: Nomadland

Nomadland - Trailer 2 (Deutsch) HD

Es braucht keine Preise wie den Goldenen Löwen von Venedig oder den Oscar, um für die Qualitäten von Nomadland von Regisseurin Chloé Zhao zu argumentieren. Das im besten Sinne neugierige Road Movie durch die Weiten der USA und Amazon-Versandzentralen wartet mit einer berührend zurückhaltenden Frances McDormand in der Hauptrolle auf.

Nomadland streamt bei Amazon * und anderen Anbietern

Die besten Filme 2021 - Platz 14: Spider-Man No Way Home

Spider-Man: No Way Home - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Am Ende eines schwierigen Kinojahres schwang sich Spider-Man: No Way Home Rekorde brechend in die Säle weltweit. Geboten wurde den Fans neben zahlreichen alten Bekannten eine nötige Weiterentwicklung von Peter Parker (Tom Holland), die storytechnisch dermaßen konsequent vorangetrieben wird, wie es sich andere Filme aus dem Marvel Cinematic Universe selten trauen.

Spider-Man: No Way Home läuft im Kino

Die besten Filme 2021 - Platz 13: House of Gucci

House Of Gucci - Trailer (Deutsch) HD

Die wahre Geschichte einer Aufsteigerin, die in den Gucci-Clan einheiratet, ist ein pralles Kino-Vergnügen, wie es von Ridley Scott kaum noch zu erwarten war. Randvoll mit Overacting (Hallo, Jared Leto), deliziösen italienischen Akzenten und Bindehaut zersetzenden Fashion-Entscheidungen, wirkt House of Gucci wie eine Soap. Das ist es auch, allerdings eine, die als Mode-Gegenstück zu Der Pate I und II ähnliche Themen erfrischend unsentimental verpackt.

House of Gucci läuft im Kino

Die besten Filme 2021 - Platz 12: Titane

Titane - Trailer (Deutsch) HD

Der Cannes-Gewinner Titane von Julia Ducournau ist von der ersten Szene an auf Krawall gebürstet, genau wie seine mörderisch durch Frankreich ziehende Heldin (Agathe Rousselle). Seine wahre Stärke zeigt der Nachfolger von Raw allerdings in den ruhigen Betrachtungen von Sehnsucht erfüllter Einsamkeit, die Vincent Lindon mit schmerzhafter Intensität auf die Leinwand bringt.

Die besten Filme 2021 - Platz 11: West Side Story

West Side Story - Trailer (Deutsch) HD

Steven Spielberg erfüllte sich mit der Verfilmung des Musical-Klassikers West Side Story einen Jahrzehnte alten Wunsch und das ist in jedem Moment seines Films spürbar. Moderate Änderungen übertünchen nämlich nicht, dass West Side Story teils klassischer wirkt als die erste Verfilmung von Robert Wise. Diese versprühte den Esprit eines Jahrzehnts im Aufbruch. Spielbergs (und Autor Tony Kushners) Version hingegen ist ein zeitloser Traum von dem, was das Hollywood-Kino auf seinem Höhepunkt sein kann.



West Side Story läuft im Kino

Die besten Filme 2021 - Platz 10: The Father

The Father - Trailer (Deutsch) HD

Anthony Hopkins zeigt in diesem Drama über einen an Demenz erkrankten Londoner sein ganzes handwerkliches Können als Schauspieler. Unterstützt wird er von Olivia Colman als Filmtochter und besonders dem Konzept des Films. Denn The Father entwirft die Innenperspektive eines Mannes, dem Realität und Erinnerung entgleiten.



The Father streamt bei Amazon * und anderen Anbietern

Die besten Filme 2021 - Platz 9: Coda

Coda - Trailer (Englisch Subs) HD

Ruby (Emilia Jones), Kind gehörloser Eltern, steht am Scheideweg ihres jungen Lebens: Die Schule ist bald vorbei, doch folgt sie ihrem musikalischem Talent oder dem Familiengeschäft? Coda erkundet Rubys Konflikt um ihr Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer Familie und der Verwirklichung ihrer Träume mit viel Einfühlungsvermögen. Auch dank der souveränen Darbietung von Emilia Jones ist das einer der berührenderen Coming-of-Age-Filme der letzten Jahre.

Coda streamt bei Apple TV+

Die besten Filme 2021 - Platz 8: Der Rausch

Der Rausch - Trailer (Deutsch) HD

Der Rausch soll gegen die Midlife-Crisis helfen im neuen Film von Thomas Vinterberg (Die Jagd). Also bringen sich Mads Mikkelsen und drei Lehrer-Kollegen auf ein Grundlevel von 0,5 Promille Alkohol im Blut. Die Tragikomödie wartet zwar mit einfachen Weisheiten (und gewohnten Wendungen) auf, taumelt dafür mit Witz, filmemacherischer Ekstase und dem Talent von Mikkelsen in diese Top 10.



Der Rausch streamt bei Amazon * und anderen Anbietern

Die besten Filme 2021 - Platz 7: Die Mitchells gegen die Maschinen

Die Mitchells gegen die Maschinen - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Mitchells gegen die Maschinen ist der neue Film der Macher von Spider-Man: A New Universe: "Die Story einer dysfunktionalen Familie, die sich zusammenraufen muss, um die Welt zu retten, ist dabei nichts grundlegend Neues. Die dafür genutzte Machart, also der ungewöhnliche Animationsstil der bei Netflix gezeigten Sony-Produktion, präsentiert sich hingegen als aufregende Auslotung der Moderne."

Die Mitchells gegen die Maschinen streamt bei Netflix

Die besten Filme 2021 - Platz 6: James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben

Keine Zeit zu sterben - Trailer (Deutsch) HD

Ein richtiges Happy End wird es für James Bond nie geben. Der letzte Bond-Film von Daniel Craig tat indes sein Bestes, um seinem 007 einen würdigen Abschied zu schenken. Regisseur Cary Joji Fukunaga sorgte für den nötigen Stil, ohne mit dem ästhetischen Schema der jüngeren Bond-Filme zu brechen. Frische Akzente wie Ana de Armas' Auftritt beleben den Film.

Keine Zeit zu sterben zeigt darüber hinaus ein Gespür dafür, worum es in diesem Bond-Film wirklich gehen muss: nicht den Nachfolger, nicht die Weiterführung der Reihe, nicht die Zukunft. Es ist vielmehr eine letzte Wertschätzung dessen, was die Bond-Familie verliert, nämlich Daniel Craig.

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben streamt bei Amazon * und anderen Anbietern

Die besten Filme 2021 - Platz 5: The Suicide Squad

The Suicide Squad - Trailer (Deutsch) HD

So unvorhersehbar wie wenige andere aktuelle Superheldenfilme und noch dazu extrem unterhaltsam: James Gunn rehabilitiert in seinem DC-Einstand das The Suicide Squad durch einen gelungenen Mix aus Sequel und Reboot, der ruhig Vorbildcharakter einnehmen darf. Zackig geschriebene Figuren, abwechslungsreiche Action und eine erstklassige Besetzung unterstützen Gunn in dem Balanceakt zwischen Zynismus und Herz.

The Suicide Squad streamt bei Sky Ticket *

Die besten Filme 2021 - Platz 4: Bo Burnham - Inside

Bo Burnham: Inside - Trailer (English) HD

Das einzige Stand-up-Special auf dieser Liste kommt ohne Publikum und klassische Bühne aus. Stattdessen folgen wir in Bo Burnham: Inside einem Comedian in den Ausnahmezustand des Lockdowns. Das ist nicht nur ein ehrlicher Einblick in die Seele eines Kreativen, der seine Plattform verloren hat, sondern auch eine der außergewöhnlichsten und besten Streaming-Erfahrungen des Jahres.

Bo Burnham: Inside streamt bei Netflix

Die besten Filme 2021 - Platz 3: Fabian oder Der Gang vor die Hunde

Fabian oder Der Gang vor die Hunde - Trailer (Deutsch) HD

In Fabian oder Der Gang vor die Hunde adaptiert Dominik Graf den gleichnamigen Roman von Erich Kästner über das Künstlerleben im Berlin der frühen 1930er. Mit dem gewohnten deutschen Historienkino hat Fabian allerdings so gar nichts gemein: Getragen von einer ausgemachten Stilwut "zeigt Graf wieder auf sehr moderne Art Menschen, die an ihren Idealen scheitern oder verzweifeln, orientierungslos bis zum Fall über dem Abgrund taumeln oder zur Einsamkeit verdammt werden. Auch wenn Fabian Anfang der 1930er spielt, fängt er dadurch manchmal schmerzhaft genau heutige Gefühlswelten ein."

Fabian erscheint am 3. Januar 2022 im Heimkino (zu Amazon *)

Die besten Filme 2021 - Platz 2: Promising Young Woman

Promising Young Woman - Trailer (Deutsch) HD

Platz 2 in der Liste der besten Filme des Jahres gehört einer Debütantin: Emerald Fennell erhielt für ihr Regie-Einstand Promising Young Woman den Oscar für das Beste Drehbuch. Das hat es nämlich in sich, handelt die bitterböse Komödie doch von einer Frau (Carey Mulligan) auf einem knallbunten Rachefeldzug gegen die "rape culture". "Der größte Triumph des Films ist allerdings keine Auszeichnung, sondern wie schonungslos er den vermeintlich 'netten' Sexualstraftäter von nebenan demaskiert."

Promising Young Woman streamt bei Amazon * und anderen Anbietern

Die besten Filme 2021 - Platz 1: Dune

Dune - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dune wurde seinem diesjährigen Blockbuster-Hype mehr als gerecht. Als Auftakt zu einem größeren Universum bringt Denis Villeneuve die komplexe Welt von Frank Herberts Sci-Fi-Epos Dune auf eine verständliche Ebene, die weder mit Details spart, noch überfordert. Zwischen gewaltigen Raumschiffen und dem gähnenden Maul eines Sandwurms eröffnet sich hier ein tiefsinniger Sci-Fi-Kosmos voller Intrigen und düsterer Vorahnungen, der unnachgiebig in seinen Bann zieht.

Inmitten des Action-Spektakels erhält Dunes vielköpfiges Ensemble durch punktgenau besetzte Darsteller:innen und persönliche Szenen aber auch ein menschliches Profil, das vor allem von Timothée Chalamets Auserwähltem, der keiner sein will, im Wüstensand geerdet wird. (ES)

Dune streamt bei Amazon * und anderen Anbietern

Podcast: Die besten Streaming-Filme 2021 bei Netflix, Amazon & Co.

Bei Netflix, Amazon und anderen Streaming-Diensten feierten dieses Jahr Hunderte Filme ihre Premiere. Damit ihr den Überblick nicht verliert und ein paar Tipps mit in die Weihnachtszeit nehmt, stellen wir die besten Streaming-Filme des Jahres vor.

Jenny Jecke und Patrick Reinbott sprechen in dieser Folge mit ihrem Kollegen Pascal Reis von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe über die Lieblinge des Streaming-Jahres 2021. Heraus kommen 12 Filme, die ihr unbedingt anschauen solltet.



