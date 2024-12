Gute Nachricht für Marvel-Fans: Harrison Ford kriegt von seiner neuen Hulk-Rolle jetzt schon nicht genug

Im Februar wird Harrison Ford in Captain America 4 erstmals als roter Hulk zu sehen sein. Von der Rolle ist der Star anscheinend jetzt schon begeistert.

Der erste große Marvel-Blockbuster im neuen Jahr startet mit Captain America 4: Brave New World im Februar. Dann wird nicht nur Anthony Mackie als Chris Evans-Nachfolger erstmals im Kino in der Superhelden-Rolle zu sehen sein.

Der Film bringt auch Indiana Jones-Legende Harrison Ford als Thaddeus "Thunderbolt" Ross ins MCU, nachdem der Part zuletzt von dem 2022 verstorbenen Darsteller William Hurt gespielt wurde. Anscheinend hat dem neuen Marvel-Star der Dreh so viel Spaß gemacht (oder so viel Geld eingebracht), dass er direkt zurückkehren will.

Harrison Ford will direkt ins Marvel-Universum zurückkehren

Im neuen Captain America-Film ist Ross inzwischen zum US-Präsidenten gewählt worden. Als amtierendes Staatsoberhaupt will er auch Mackies Superhelden in eine militärische Führungsposition bringen. Schnell ist jedoch klar, dass das Umfeld des Präsidenten infiltriert wurde und Gefahr aus den innersten Kreisen droht. Neben dem mysteriösen Bösewicht Sidewinder (Giancarlo Esposito) verwandelt sich Ross selbst in den roten Hulk.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Captain America 4:

Captain America: Brave New World - Trailer (Deutsch) HD

Die Rolle als neues Wutmonster im Marvel-Universum hat Ford wohl gut gefallen. Laut Comic Book Movie hat der Star gegenüber dem Empire-Magazin gesagt:

Ich warte auf meinen neuen Auftrag. Ich denke, es wird faszinierend zu sehen sein, wohin dieser Charakter geht, wenn er irgendwohin geht.

Wann startet Captain America 4 im Kino?

Der vierte Teil der Marvel-Reihe läuft ab dem 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Ob Ford danach nochmal für einen Auftritt in der Rolle vorgesehen ist, ist noch nicht bekannt. In Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars, die 2026 und 2027 starten, könnten wir den knallroten Wüterich aber wahrscheinlich nochmal wiedersehen.

Podcast für Marvel-Fans: Endlich wieder eine richtig gute Serie im MCU

Die Marvel-Serie Agatha All Along führt und bei Disney+ in die düsteren Fantasy-Abgründe des MCU – mit Erfolg. Das Hexen-Abenteuer ist eine der größten Marvel-Überraschungen und sagt zudem geschickt einigen MCU-Krankheiten den Kampf an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Moviepilots Hexen-Fans Bea und Max ziehen nach dem Finale von Agatha All Along ein Fazit, warum der schrille Mix aus Fantasy, Comedy und Grusel mit all seinen genialen Twists zum Besten gehört, das das MCU bisher hervorgebracht hat. Darüber hinaus gibt es noch einen Ausblick auf alle kommenden Marvel-Serien 2025.