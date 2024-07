In 7 Marvel-Filmen totgeschwiegen: Captain America 4-Trailer löst endlich großes MCU-Problem

Seit drei Jahren existiert etwas absolut Monströses im Marvel Cinematic Universe, doch niemand spricht darüber. Es braucht Captain America, um die Sache aus dem Weg zu räumen.

Der erste Teaser-Trailer zu Captain America 4: Brave New World sorgte vor allem aufgrund einer Szene für Aufsehen: Harrison Ford verwandelt sich in Red Hulk und rammt den ikonischen Captain America-Schild in den Boden, als wäre es ein Frisbee, den er gerade zwischen den idyllischen Kirschblütenbäumen gefangen hat.

Wer sich den Teaser-Trailer zum nächsten Captain America-Film genau anschaut, entdeckt auch noch ein anderes spannendes Detail: Sam Wilson (Anthony Mackie) fliegt an den Umrissen einer gigantischen Kreatur vorbei. Und bei dieser Kreatur handelt es sich um Tiamut bzw. seine sterblichen Überreste, die halb aus der Erde ragen.

Eternals lässt grüßen: Captain America 4 adressiert endlich das Tiamut-Problem im Marvel Cinematic Universe

"Was ist ein Tiamut?", würde Harrison Ford an dieser Stelle wohl sagen, und deswegen lasst uns kurz zurück ins Jahr 2021 springen. Da kam der MCU-Blockbuster Eternals ins Kino und stellte uns eine neue Gruppe an Superheld:innen vor, die mit einem unfassbaren Ereignis konfrontiert werden: der Geburt eines Celestial auf der Erde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei den Celestials handelt es sich um riesige, gottgleiche Wesen und der, der in Eternals geboren wird, trägt den Namen Tiamut. Aus dem Erdkern will er an die Oberfläche, was den gesamten Planeten zerstören würde. Den Eternals gelingt es, die Geburt auf halber Strecke zu verhindern, aber verschwinden lassen können sie Tiamut nicht.

Die Sache ist: Obwohl die überlebensgroße Celestial-Leiche kaum zu übersehen ist, wurde dieser Umstand von allen MCU-Filmen, die seit dem Kinostart von Eternals erschienen sind, komplett ignoriert – und das sind inzwischen sieben Stück!

Alle MCU-Filme seit Eternals:

Vor Captin America 4: Der einzige Tiamut-Hinweis versteckt sich in She-Hulk, aber kaum jemand hat ihn entdeckt

Der einzige Hinweis, dass sich die Menschheit im Klaren ist, was da aus der Erde ragt, war in einer Serie bei Disney+ versteckt: In She-Hulk: Die Anwältin wird der tote Tiamut in einem "Blink and you miss it"-Moment von einer Artikelüberschrift auf einer Webseite erwähnt: "Deswegen ragt die riesige Statue eines Mannes aus dem Meer heraus."

Captain America 4: Brave New World ist das erste MCU-Projekt, dass sich der Tiamut-Geschichte im großen Stil annimmt und hoffentlich einige der offenen Fragen von Eternals klärt. Ein bisschen müssen wir uns auf die Antworten aber noch gedulden. Sam Wilsons Rückkehr startet erst am 12. Februar 2025 in den deutschen Kinos.