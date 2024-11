Geniale Marvel-Serie: Agatha All Along korrigiert 3 MCU-Krankheiten, die seit Jahren nerven

Agatha All Along ist eine der größten Überraschungen unter den Marvel-Serien von Disney+. Im Podcast diskutieren wir, was das WandaVision-Spin-off anders und besser macht als die bisherigen MCU-Serien.

Pünktlich zu Halloween ging die neue Marvel-Serie Agatha All Along am 31. Oktober 2024 bei Disney+ zu Ende. Vor dem Start stellten sich viele die Frage: Braucht das MCU wirklich ein Spin-off zu WandaVision über die böse Hexe Agatha Harkness (Kathryn Hahn)? Nach 9 Episoden ist klar: Wer Agatha All Along nicht schaut, verpasst einen der größten Überraschungs-Hits des MCU.

Agatha All Along korrigiert 3 Marvel-Probleme auf einmal – und ist dabei auch noch verdammt gut

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber nehmen wir die neue Disney+-Serie genauer unter die Lupe und diskutieren neben Charakteren, Highlight-Momenten und den wahnsinnigen Twists, was Agatha All Along unter den MCU-Projekten so einzigartig und genial macht. Ein Grund: Die Serie geht (mindestens) drei nervigen Marvel-Problemen aus dem Weg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Problem 1: Marvel-Serien werden oft für ihren exzessiven Einsatz von CGI und Greenscreen-Aufnahmen kritisiert. Die Resultate sind selten überragend und treiben Serienkosten exorbitant in die Höhe. Agatha All Along beweist mit massig praktischen Effekten und wunderschönen Kulissen, dass es auch anders geht: Die Serie ist mit weniger als 40 Millionen Dollar Budget (via Forbes ) das bisher günstigste Serienprojekt des MCU. Zum Vergleich: WandaVision kostete bei gleicher Folgenanzahl an die 225 Millionen Dollar!

Problem 2: Marvel-Finales sind oft enttäuschend. Die letzten Folgen der meisten MCU-Serien sind nach dem gleichen Muster gestrickt und zeichnen sich durch überladene Bossfights und CGI-Feuerwerke aus – auch WandaVision litt darunter. Agatha All Along hingegen überrascht mit einem ungewöhnlichen Abschluss, der auf clevere Art Charakterarbeit dem Spektakel vorzieht.

Problem 3: Queere Repräsentation im MCU ist immer noch Mangelware und wird nur in seltenen Fällen gelungen umgesetzt. Agatha All Along aber bricht mit allen Konventionen, wie eine typische Marvel-Erzählung zu sein hat, und wird zu einer durch und durch queeren Serie, die LGBTQ+ Charaktere und ihre Gefühlswelten erfrischend unaufdringlich ins Zentrum rückt. – Sogar der erste lesbische Kuss des MCU sorgt für Begeisterung.

Im Podcast verraten wir euch noch einige weitere Gründe, warum Agatha All Along zu den besten Serien des Marvel Cinematic Universe gehört – und nach dem Ende direkt von vorn gebingt werden sollte. Viel Spaß beim Zuhören!

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von Magenta TV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei Magenta TV im November: Meine geniale Freundin Staffel 4

My Brilliant Friend - S04 Trailer (English Subs) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+, Paramount+, WOW, DAZN, Mediatheken sowie Magenta TV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel die drei neuen Spin-offs aus dem The Walking Dead-Universum – Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live – sowie die 5. Staffel der Erfolgsserie Fargo oder die Familiensaga Hotel Portofino – das Downton Abbey an der italienischen Riviera.

Magenta TV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu Magenta TV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.