Heute im TV: Einer der besten Katastrophenfilme mit Gerard Butler, in dem ein gewaltiger Komet auf die Erde zurast

Gerard Butler ist nicht unbedingt für realistische Katastrophenfilme bekannt. Aber das kann er auf jeden Fall auch, wie ihr heute im TV sehen könnt.

Die allermeisten Katastrophenfilme setzen auf unrealistische Weltuntergänge, bei denen ordentlich was zu Bruch geht. Das sieht meist spektakulär aus, entbehrt aber jeglicher Grundlage. Nicht so in Greenland, der mit Gerard Butler und einer ziemlich realistischen Katastrophe heute im TV auftrumpft.

Heute im TV: Darum geht's in Greenland

Eigentlich sollte der Komet Clark an der Erde vorbeifliegen und wenn überhaupt nur winzige Bruchstücke hinterlassen, die in der Atmosphäre verglühen. Aber dann kommt alles ganz anders. Die Teile des Himmelskörpers fallen viel größer aus als erwartet, verglühen nicht komplett beim Eintritt und schlagen dann auch noch an anderen Stellen ein als gedacht.

Das löst auf der Erde natürlich große Panik aus und die US-Regierung versucht, ausgewählte Bürger:innen in eine Bunkeranlage nach Grönland zu bringen. Mittendrin steckt John Garrity (Gerard Butler) mit seiner Frau Allison (Morena Baccarin) und Sohn Nathan (Roger Dale Floyd). Der Vater versucht, seine Familie zu retten und dabei kommt es zu Komplikationen.

Tobis Greenland geizt nicht mit Dramatik, aber sinnlosen Bombast sucht ihr vergeblich.

Greenland überrascht vor allem durch Realismus und Qualität

Während es im durchschnittlichen Katastrophenfilm à la Deep Impact, Armageddon, 2012 oder The Day after Tomorrow vor allem um die größtmögliche Zerstörung in beeindruckenden Bildern geht, setzt Greenland andere Akzente. Hier bekommen wir ein überraschend realistisches Szenario präsentiert, das dadurch aber eigentlich nur noch bedrohlicher wirkt – eben weil es so plausibel erscheint.

Gerard Butler darf in Greenland dann auch endlich mal wieder etwas anderes als den ewig grummeligen Action-Helden spielen. Wir nehmen ihm den besorgten und engagierten Vater auf jeden Fall ab und die Tragik des Ganzen tut ihr Übriges. Selbstverständlich bekommen sie es auch mit menschlichen Abgründen und unerwarteter Hilfe zu tun. Ein zweiter Teil befindet sich übrigens bereits in Arbeit.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Greenland?

Greenland läuft am heutigen 29. Januar 2024 um 22:15 Uhr auf ZDF. In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar kommt eine Wiederholung um 0:30 Uhr.

Selbstverständlich gibt es den Gerard Butler-Streifen aber auch online, und zwar bei Amazon, MagentaTV, Apple, Google Play und Maxdome. Dort könnt ihr Greenland kaufen oder leihen.



