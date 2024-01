Amazon legt absoluten Actionkult nach 35 Jahren neu auf: Im Trailer wird Jake Gyllenhaal zur Kampfmaschine

Road House ist einer der größten Kultfilme der 80er. Amazon hat jetzt ein Remake des Action-Krachers produziert. Im ersten Trailer zeigt sich Jake Gyllenhaal als Kämpfer.

Ein beinharter Türsteher mit Herz, wallenden Haaren und einer mysteriösen Vergangenheit beschützt eine Taverne vor skrupellosen Geschäftsleuten? Dieser brillante Plot kann nur aus den 80ern stammen. Aus dem Action-Kultfilm Road House, genauer gesagt. Amazon Prime legt das Highlight jetzt mit Jake Gyllenhaal neu auf. Im ersten Trailer zum Remake Road House zeigt der Star, dass er dem Original Patrick Swayze in nichts nachsteht. Außer in Sachen wallendes Haupthaar, vielleicht.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Road House an:

Road House - Trailer (English) HD

Jake Gyllenhaal prügelt sich als Action-Held im Hawaii-Hemd durch eine Kneipe

Das Road House-Remake dreht sich um einen ehemaligen Profikämpfer des Ultimate Fighting Championship (UFC), der sich nach seinem Karriereende als Türsteher einer Kneipe in Florida verdingt. Unter Einsatz seines Körpers sorgt er für Ruhe unter den Gästen. Bis sich ihm schließlich ein gefährlicher Gegner in den Weg stellt.

Wenn Road House im März 2024 auf Amazon Prime erscheint, sind 35 Jahre seit dem Kinostart des Originals vergangen. Regisseur Doug Liman (Mr. & Mrs. Smith) hat der Action-Story offenbar einen neuen Anstrich verpasst. Neu ist etwa die Nennung von UFC als Kampfsportthema. Das schlägt sich auch im Cast nieder: Neben Gyllenhaal ist u.a. anderem Mixed Martial Arts-Kämpfer Conor McGregor vor der Kamera zu sehen.

Wann kommt das Road House-Remake zu Amazon Prime Video?

Road House soll am 21. März 2024 zu Amazon Prime Video kommen. Die Neuauflage des Kultfilms hat eine lange Geschichte. Schon 2015 war ein Action-Remake mit einem Kampfsport-Star geplant.

