Heute im TV: Für viele Filmfans ist es der besten Film aller Zeiten

Filmfans werden um den heutigen legendären TV-Tipp nicht herumkommen. Das Gangsterdrama um eine Mafia-Familie fesselt von Anfang bis Ende und kommt dabei ganz ohne Effekthascherei aus.

Noch lange bevor uns Sons und Anarchy und Peaky Blinders gezeigt haben, wie charismatisch Gangster sein können, zog Der Pate bereits 1972 das Publikum mit seinen zweifelhaften Hauptfiguren in seinen Bann. Der Zwiespalt zwischen den blutigen Geschäften und dem loyalen Familienleben machen den Mafiafilm von Francis Ford Coppola zu einem Meisterwerk der Filmgeschichte.

Heute läuft Der Pate im TV.

Der Pate im TV: Ein Filmklassiker, der seine Wucht nicht verliert

Im New York der 40er Jahre übt die mächtige Corleone-Familie ihren Einfluss aus. An der Spitze steht Don Vito Corleone (Marlon Brando), der als Oberhaupt mit äußerster Ruhe und eiserner Konsequenz seine Geschäfte ausführt. Doch als ein Attentat auf ihn verübt wird, gerät das Gleichgewicht der Familie ins Wanken. Sein jüngster Sohn Michael (Al Pacino), der sich eigentlich aus den Geschäften heraushalten wollte, rückt ins Zentrum des Geschehens – mit weitreichenden Folgen.

Filmklassiker Der Pate: Verbrechen und Familie

"Du kommst in mein Haus, am Hochzeitstag meiner Tochter und bittest mich einen Mord zu begehen." Das ist nur eines von vielen großartigen Zitaten aus Der Pate, der seit über 50 Jahren als einer der besten Filme aller Zeiten gilt. Marlon Brando spielt dabei so überzeugend, dass er auf ewig mit der Rolle des Mafia-Oberhaupts verbunden ist.

Kein Wunder, dass der Schauspieler dafür den Oscar erhielt, den er aber aus politischen Gründen ablehnte. Mehr über Marlon Brando erfahren wir hoffentlich bald im Biopic Waltzing with Brando, das bereits seine Festival-Premiere feierte. Der Film zeigt die Dreharbeiten zu der Pate, vor allem aber Brandos persönlichen Traum auf einer einsamen Insel zu leben.

Ebenso sehr glänzt aber auch Al Pacino in Der Pate, der sich in seiner Rolle vom schüchternen Außenseiter zum eiskalten Nachfolger mausert und dabei eine absolut glaubwürdige Performance abliefert. Dabei waren die Produzenten entschieden gegen die Besetzung Pacinos, da er zu ungepflegt gewesen sei.

Neben den Schauspielern und der packenden Filmmusik ist es vor allem Coppolas Inszenierung, die 175 Minuten Filmlänge wie im Flug vergehen lassen. Jede Szene wirkt durchdacht und die Dialoge sind pointiert. Dabei hielt er sich nah der gleichnamigen Romanvorlage * von Mario Puzo. Kein Wunder, denn der Schriftsteller war zeichnete für das Drehbuch verantwortlich und wurde 1973 ebenfalls mit dem Oscar ausgezeichnet.

Obwohl Der Pate von Gewalt und Verbrechen handelt, ist der Film doch vor allem ein Familiendrama. Loyalität, Ehre, Verrat – das alles spielt sich nicht nur in den dunklen Gassen New Yorks ab, sondern in den Wohnzimmern der Corleones.

Wann läuft der legendäre Klassiker Der Pate im TV?

Der NDR zeigt den Mafiafilm am heutigen Montagabend, den 28. April 2025 um 23:15 Uhr. Die Wiederholung läuft dann beim MDR am 2. April um 00:10 Uhr. Wer den Film im Fernsehen verpasst hat, kann ihn bei Netflix oder Prime mit dem Abo von Paramount+ streamen, alternativ stehen euch auch Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung.

