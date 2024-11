Titanic-Star ist nicht wiederzuerkennen als eine der größten Schauspiel-Legenden aller Zeiten – seht hier den ersten Trailer

Wer hätte gedacht, dass wir jemals ein Marlon Brando-Biopic mit Billy Zane in der Hauptrolle sehen werden? Doch hier sind wir. Und einen ersten Trailer gibt es auch schon.

Was macht eigentlich Billy Zane? In den vergangenen Jahren ist der Titanic-Star aus dem Rampenlicht Hollywoods verschwunden, obwohl er regelmäßig in neuen Filmproduktionen zu sehen ist. Sein neuestes Projekt kann dagegen kein Filmfan ignorieren. Zane spielt einen der größten Schauspieler aller Zeiten: Marlon Brando.

Bereits vor ein paar Tagen sorgte das Biopic Waltzing with Brando für Aufsehen, als das erste Bild von Zane in der Brando-Rolle veröffentlicht wurde. Jetzt gibt es einen Trailer, der uns einen noch besseren Einblick in den Film gibt. Wenn wir es nicht wüssten, hätten wir nie erraten, dass Zane hinter den Make-up-Schichten steckt.

Erster Trailer zu Waltzing with Brando: Billy Zane spielt Der Pate-Star Marlon Brando

Waltzing with Brando - Trailer (English) HD

Waltzing with Brando ist zwischen 1969 und 1974 angesiedelt. In dieser Zeit sind zwei prägende Werke in Brandos Œuvre entstanden: Der Pate und Der letzte Tango in Paris. Insgeheim wollte der Schauspieler jedoch Abstand zum Filmgeschäft gewinnen und kaufte eine unbewohnte Insel in Tahiti, die er in ein Paradies verwandeln wollte.

Um den Traum eines nachhaltigen Rückzugsorts zu verwirklichen, engagierte er den idealistischen wie exzentrischen Architekten Bernard Judge (im Film gespielt von Napoleon Dynamite-Star Jon Heder). Auf Judges Memoiren aus dieser Zeit basiert nun auch der Film, der von Bill Fishman (Tapeheads) geschrieben und inszeniert wurde.

Der Fokus des Films liegt eindeutig auf der Tahiti-Geschichte. Dennoch wird uns Waltzing with Brando auch ins Hollywood der damaligen Zeit entführen, wie der Trailer zeigt. Fishman und sein Team haben unter anderem die ikonische Szene aus Der Pate nachgestellt, in der wir den von Brando verkörperten Michael Corleone kennenlernen.

Zum Weiterlesen: Warum Marlon Brando Clint Eastwood nicht leiden konnte

Wann startet Waltzing with Brando im Kino?

Bisher hat sich kein deutscher Verleih gefunden, der Waltzing with Brando ins Kino bringt. In den USA soll der Film irgendwann 2025 veröffentlicht werden. Ein konkretes Datum steht allerdings noch nicht fest. Seine Premiere feiert Waltzing with Brando am 30. November 2024 auf dem Torino Film Festival in Italien.