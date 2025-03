Heute im TV: Irrer Sci-Fi-Marathon mit zwei absolut genialen Filmen, die bis zur letzten Sekunde unterhalten

Über vier Stunden beste Sci-Fi-Unterhaltung gibt es heute bei ProSieben. Freut euch auf einen irren Kult-Klassiker und eine gelungene Manga-Adaption, die euch bestes Entertainment bieten.

Heute laufen zwei äußerst unterhaltsame Sci-Fi-Kracher im TV. Den Start macht Das fünfte Element von Luc Besson, der uns eine kuriose Zukunftsvision beschert. Im Anschluss folgt Robert Rodriguez' sehenswerte Manga-Adaption Alita: Battle Angel, auf deren Fortsetzung Fans noch immer gebannt warten.

Punkiger Sci-Fi-Kult mit Bruce Willis: Das fünfte Element im TV

Das fünfte Element führt uns in 126 Minuten durch einen absolut irren Trip, mit hochkarätiger Besetzung. Korben Dallas (Bruce Willis) steuert sein fliegendes Taxi zielsicher durch das futuristische New York im Jahre 2263, als ihm plötzlich die traumatisierte Leeloo (Milla Jovovich) ins Taxi fällt und sein Leben völlig durcheinander bringt.

Denn die junge Frau ist die einzige, die eine uralte böse Macht aufhalten kann, die die Erde zu vernichten droht. Das will der skrupellose Industrielle Jean-Baptiste Emanuel Zorg (Gary Oldman) mit seiner Crew aus monströsen Weltraumpiraten unbedingt verhindern, also machen sie Jagd auf Leeloo.

Den großen Reiz an Das fünfte Element machen die unzähligen skurrilen Ideen aus, die eine völlig neue Welt erschaffen und vor Kreativität strotzen. Mit viel Liebe zum Detail entfesselt Besson ein Sci-Fi-Meisterwerk, das mit viel Liebe zum Detail überzeugt. Auch 32.850 Nutzer:innen unsere Community bewerten den Film mit 7,5 von 10 Punkten als sehenswert. Außerdem landet er bei uns auf Platz 5 der besten Space Operas.

Alita: Battle Angel ist ein unterschätzter Cyberpunk-Actionfilm

Ebenfalls in der Zukunft spielt Alita: Battle Angel, und zwar im Jahre 2563 und damit 300 Jahre nach einem großen Krieg, der die Welt verändert hat. Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz) stößt auf einem Schrottplatz auf den kaputten Cyborg Alita (Rosa Salazar), der bis auf das menschliche Gehirn nur aus Maschinenteilen besteht. Ihr Ziehvater flickt sie zusammen und Alita, die keinerlei Erinnerung besitzt, entdeckt beachtliche Kampffähigkeiten. Ihr Talent benutzt sie fortan als Kopfgeldjägerin.

Fortsetzung von Alita: Battle Angel noch nicht vom Tisch

Mit Produzent James Cameron sollte die neunteilige Mangareihe Battle Angel Alita von Yukito Kishiro groß ausgebaut werden. Zwar konnten weltweit über 401 Millionen US-Dollar eingespielt werden, doch bei einem hohen Produktionsbudget von 170 Millionen blieb Alita: Battle Angel unter den Erwartungen, sodass die geplante Fortsetzung platzte.

Dabei war das Publikum offenbar gut unterhalten, wie eine Durchschnittswertung von 7 Punkten bei Moviepilot zeigt. Bei Rotten Tomatoes ist die Kritik sind mit 61 Prozent überwiegend positiv gestimmt und stellt die Special Effects heraus, neben denen die Story nicht ganz mithalten könne. Der Film sei für Genre-Fans aber dennoch mehr als sehenswert. Eine Fortsetzung ist übrigens immer noch nicht ganz vom Tisch, zumindest ließ James Cameron im Juli 2023 durchblicken, dass er gleich an mehreren (!) Alita-Filmen arbeite.

Alita - Battle Angel bei Disney+ * und Prime * im Abo streamen

Wann läuft der Sci-Fi-Marathon im TV?

ProSieben startet den Sci-Fi-Marathon am heutigen Freitag, dem 21. März 2025. Los geht es mit Das fünfte Element um 20:15 Uhr, direkt im Anschluss folgt Alita: Battle Angel um 22:55 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf den 22. März ebenfalls im Doppelpack in selbiger Reihenfolge um 01:20 Uhr und 03:45 Uhr.

Alternativ könnt ihr beide Filme auch bei Netflix streamen, außerdem gibt es Alita: Battle Angel zusätzlich noch in den Abos von Disney+ und Prime.

*Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.