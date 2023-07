"Wir haben gewonnen": Seit 4 Jahren kämpfen Fans um Sci-Fi-Fortsetzung und jetzt sollen gleich mehrere Filme kommen

Dank Avatar: The Way of Water schwimmt Regisseur James Cameron aktuell auf einer weiteren Welle des Erfolgs. Jetzt verspricht er die Fortsetzung einer gefloppten Sci-Fi-Reihe.

Wenn James Cameron einen Film auf die große Leinwand bringt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich dabei um einen Überflieger an den Kinokassen handelt. Zuletzt hat er das mit Avatar: The Way of Water bewiesen, der sich trotz ewig langer Wartezeit und großer Skepsis zum dritterfolgreichsten Film gemausert hat.

Nur eine Sache wollte nicht so richtig funktioniert: der von Cameron produzierte Alita: Battle Angel. Die 2019 im Kino gestartete Manga-Verfilmung blieb hinter den Erwartungen des Studios zurück. Seitdem kämpfen die Fans für eine Fortsetzung des angerissenen Sci-Fi-Franchise. Jetzt gibt es endlich eine Ansage von Cameron.

Sci-Fi-Rettung: Avatar-Regisseur James Cameron arbeitet an Alita: Battle Angel 2 und mehr

Gegenüber Forbes verrät der gefeierte Blockbuster-Regisseur, dass er aktuell nicht nur mit den Avatar-Fortsetzungen beschäftigt ist, sondern ebenfalls an neuen Alita-Filmen arbeitet. Ja, ihr habt richtig gelesen: Cameron verwendet den Plural! Offenbar ist aus dem Sci-Fi-Universum rund um die Cyberpunk-Kriegerin Alita deutlich mehr geplant, als nach den schwachen Zahlen des ersten Teils anzunehmen war.

Hier könnt ihr den Trailer zu Alita: Battle Angel schauen:

Alita: Battle Angel - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar (ohne Marketingkosten) konnte Alita: Battle Angel im Zuge seiner Kinoauswertung nur 405 Millionen US-Dollar wieder einspielen, was für einen Blockbuster dieser Größenordnung zu wenig ist, um als Erfolg gewertet zu werden. Dennoch hat der erste Teil eine starke Fangemeinde gefunden.

Obwohl wir noch ein ganzes Stück von einer offiziellen Ankündigung der Alita-Fortsetzungen entfernt ist, nehmen die Fans Camerons Aussage als Grund zum Feiern. "Wir haben gewonnen!" heißt es in zahlreichen Tweets der Alita Army, die sich in den vergangenen Jahren für die Fortführung der Sci-Fi-Reihe starkgemacht hat.

Nun dürfen wir gespannt sein, ob die Alita-Filme, von denen Cameron gegenüber Forbes spricht, tatsächlich in Produktion gehen. Nicht zuletzt befinden sich bei großen Studios wie Disney zahlreiche Projekte "in Arbeit", die – aus den unterschiedlichsten Gründen – nie das Licht der Welt erblicken. Aber mit Cameron steht zumindest ein großer Name hinter Alita, der schon mehrmals das Unmögliche im Kino geschafft hat.

