House of the Dragon Staffel 2 hat schon 4 geheime Hauptdarsteller enthüllt, aber kaum jemand hat es bemerkt

House of the Dragon versteckt in Staffel 2 bereits vier scheinbar unwichtige Nebenfiguren, die bald eine tragende Rolle im Drachenkampf einnehmen.

House of the Dragon erzählt in Staffel 2 den Konflikt zwischen Team Grün und Team Schwarz durch ein gewaltiges Ensemble an schier endlosen Charakteren. Zusammen mit den komplizierten Verwandtschaftsverhältnissen der Targaryens ist es gar nicht so leicht, stets den Überblick zu behalten.

So ist es einigen Zuschauenden vielleicht entgangen, dass die ersten zwei Folgen von Staffel 2 bereits vier neue Charaktere vorgestellt und versteckt haben, die in der Geschichte des Drachentanzes bald eine tragende Rolle einnehmen werden. Kennt ihr schon Hugo, Alyn, Addam und Ulf? Hier stellen wir sie euch einmal kurz vor.

House of the Dragon Staffel 2 stellt Hugo Hammer und Alyn von Holk vor

Gleich in der ersten Folge stellt uns House of the Dragon zwei scheinbar unwichtige Nebencharaktere vor, die schon bald als neue Hauptfiguren der Fantasy-Serie offenbart werden.

Hugo und Alyn

Hugo Hammer oder auch Hugh Hammer ist ein Schmied, der König Aegon II. in Folge 1 um eine Lohnerhöhung der Schmiede von Königsmund erbittet. Seinen Darsteller Kieran Bew kennen Serien-Fans zum Beispiel als Police Sergeant Big Bill aus der Martial-Arts-Serie Warrior.

Alyn von Holk ist ein Mann, der im Dienste der Seeschlange Corlys Velaryon steht und sich um den Wiederaufbau seines Schiffes kümmert. Gespielt wird er von Abubakar Salim, der in der Science-Fiction-Serie Raised by Wolves die Hauptrolle des Androiden Vaters verkörperte.

House of the Dragon Staffel 2 bereitet Addams Schicksal vor und versteckt Ulf Weiß

HBO Addam und Ulf

In Folge 2 lernen wir erstmals Alyns Bruder Addam kennen, ein Schiffszimmermann aus Holk. Dieser erblickt an einem Strand den weißen Drachen Seerauch am Himmel, womit House of the Dragon schon jetzt sein zukünftiges Schicksal vorbereitet. Addam-Darsteller Clinton Liberty könnte Serienfans zum Beispiel aus Normal People bekannt vorkommen.

Die vierte zukünftige Hauptfigur hat sich in Folge 2 sehr gut versteckt. In Königsmund läuft ein namenloser Mann durch die Gassen und erblickt schockiert die Erhängung aller Rattenfänger der Stadt. Dabei handelt es sich um den Charakter Ulf Weiß beziehungsweise Ulf White. Gespielt wird er von Tom Bennett, der in Rocketman als Elton Johns Stiefvater Fred zu sehen war.

Mehr News zu House of the Dragon:

Wenn ihr euch die Überraschungen, die House of the Dragon für diese vier Charaktere noch bereithält, nicht verderben wollt, könnt ihr an dieser Stelle aufhören zu lesen. Es reicht, wenn ihr wisst: Einige von ihnen werden in den zukünftigen Ereignissen des Drachentanzes noch sehr wichtige Rollen spielen.



Falls ihr trotzdem schon wissen möchtet, welche Pläne House of the Dragon mit Blick auf George R.R. Martins Romanvorlage Feuer und Blut für diese vier Personen bereithält, findet ihr nachfolgend eine kurze Erklärung der sogenannten Drachensamen. Achtung, es folgen massive Buch-Spoiler:

House of the Dragon Staffel 2 zeigt uns schon 4 Drachensamen

Bei den vier vorgestellten Figuren handelt es sich um potenzielle Drachensamen. Der Begriff bezeichnet Bastard-Kinder, die das Blut der Targaryen in sich tragen, aber nicht offiziell der Familie angehören. Und eben diese werden bald eifrig gesucht, um ein Drachen-großes Problem der Schwarzen zu lösen, das sich bereits in Staffel 2 abzeichnete.

Königin Rhaenyra hat jede Menge Drachen. Die unbeanspruchten Drachen Seerauch, Vermithor und Silberschwinge sowie die wilden Bestien Graugeist, Schafsdieb und Kannibale. Aber es fehlt Team Schwarz an Personal, das die Ungetümer reiten kann. In der Buchvorlage hat Prinz Jacaerys Velaryon die zündende Idee und lässt Drachensamen suchen, die Dank ihrer Herkunft in der Lage sind, Drachen zu reiten.

Der Ansturm ist groß und die Zahl der Verbrennungsopfer ebenso. Dabei werden auch die Brüder Addam und Alyn sowie Hugo Hammer und Ulf Weiß eine tragende Rolle spielen. Ein Teil von ihnen wird zu gefürchteten Drachenreiter der Schwarzen und den Verlauf des Drachentanzes maßgeblich beeinflussen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.