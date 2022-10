House of the Dragon hat längst nicht alles gezeigt: Das sind die 17 Drachen der Schwarzen und Grünen

In House of the Dragon beginnt der Krieg der Targaryens. Dabei spielen ihre Drachen eine wichtige Rolle. Aber wie viele Drachen gibt es und welche Fraktion hat mehr?

Dracarys! Diesen Drachenfeuer beschwörenden Ausruf werden wir ab der 2. Staffel von House of the Dragon wohl häufiger zu hören bekommen. Denn nach dem Ende der ersten 10 Episoden hat der Tanz der Drachen begonnen, bei dem die Grünen und die Schwarzen mit ihren Drachen gegeneinander in den Krieg ziehen.

Im Finale der ersten Staffel legt Daemon die Fakten auf den Tisch: Rhaenyra und ihre Mitstreitenden haben 13 Drachen auf ihrer Seite. Die Familie um König Aegon hingegen haben nur vier. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der 17 Drachen von House of the Dragon und welcher Fraktion sie angehören. Und es gibt sogar noch mehr.

Das sind die 13 Drachen der Schwarzen in House of the Dragon

© HBO Daemon und Caraxes

Die Schwarzen, das ist die Fraktion rund um Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), die sie als rechtmäßige Königin anerkennt und sich ihr im Kampf gegen den Usurpator Aegon II (Tom Glynn-Carney) anschließt. Insgesamt 13 Drachen befinden sich (mehr oder weniger) in ihrem Besitz. Nach dem schockierenden Ende der ersten Staffel sind es leider nur noch 12:

Caraxes – Reiter: Daemon

– Reiter: Daemon Syrax – Reiterin: Rhaenyra

– Reiterin: Rhaenyra Meleys – Reiterin: Rhaenys

– Reiterin: Rhaenys Vermax – Reiter: Jacaerys

– Reiter: Jacaerys Arrax – tot

– tot Tyraxes – Reiter: Joffrey

– Reiter: Joffrey Mondtänzerin – Reiterin: Baela

Darüberhinaus befinden sich noch drei unbeanspruchte Drachen der Targaryens auf Drachenstein, die noch keinem Reiter und keiner Reiterin zugehörig sind:

Seerauch

Vermithor

Silberschwinge

In der 10. Folge von House of the Dragon spricht Daemon Targaryen (Matt Smith) zudem von drei wilden Drachen, die sich in der Nähe Drachensteins befinden und bisher nicht gezähmt (oder von Daemon beruhigend besungen) werden konnten. In der Buchvorlage von George R.R. Martin tragen sie folgende Namen:

Graugeist

Schafsdieb

Kannibale

Die Schwarzen haben somit jede Menge Drachen und ein riesiges Problem: es gibt zu wenig Personen, die auf ihnen reiten könnten. In Staffel 2 wird dafür eine Lösung gefunden werden müssen.

Achtung, Buchspoiler: Jacaerys Velaryon hat die zündende Idee und startet einen Aufruf. Bastard-Kinder der Targaryens, sogenannte Drachensamen, sollen sich den Schwarzen anschließen. Dank ihrer Herkunft sind sie in der Lage, Drachen zu reiten. Der Ansturm ist groß und die Zahl der Verbrennungsopfer ebenso. Spoiler Ende.

Die Grünen haben nur 4 Drachen – einen haben wir noch nicht gesehen

© HBO Aemond und Aegon

Etwas übersichtlicher gestaltet sich hingegen der Drachenbestand in der Drachengrube von Königsmund. Hier befinden sich insgesamt vier Drachen im Besitz der Kinder von Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) – darunter aber der größte derzeit lebende Drache.

Sonnfeuer – Reiter: Aegon

– Reiter: Aegon Vhagar – Reiter: Aemond

– Reiter: Aemond Traumfeuer – Reiterin: Helaena

– Reiterin: Helaena Tessarion – Reiter: Daeron

Den vierten Drachen der Grünen als auch seinen Reiter haben wir in der ersten Staffel von House of the Dragon bisher gar nicht zu sehen bekommen. Dabei handelt es sich nämlich um Alicents dritten Sohn Daeron, der sich derzeit in Oldtown aufhält und zu einem späteren Zeitpunkt in der Serie auftreten soll – und hoffentlich auch seine blaue Drachendame.

Die drei Dracheneier von Syrax und weitere Drachen

Die 17 (mittlerweile nur noch 16) Drachen der Targaryens sind aber noch längst nicht alle, die zu Beginn des Krieges in Westeros existieren. Da hätten wir zum Beispiel noch die drei Dracheneier von Syrax, die Daemon in Folge acht in Sicherheit brachte. Diese werden im Tanz der Drachen allerdings keine große Rolle spielen.

© HBO Was passiert noch mit den Dracheneiern?

In der Vorlage Feuer und Blut ist nur ein Drache bekannt, der aus den drei Eiern schlüpft. Dabei handelt es sich um das Drachenmädchen Morgen, welches zu Rhaena Targaryen, Daemons Tochter, gehört. In der Serie ist die bisher noch nicht geschlüpft.

Drei weitere Drachen, die in Feuer und Blut benannt werden, sind: Sturmwolke, Morghul und Shrykos. Diese sind zu Beginn des Tanz der Drachen aber noch zu jung, um im Kampf eingesetzt werden zu können. Sturmwolke gehört Rhaenyras und Daemons Sohn Aegon. Morghul und Shrykos hingegen befinden sich im Besitz der Grünen.

Ob wir auch diese Drachen in der Serie zu Gesicht bekommen, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gering. Denn schon länger ist bekannt, dass insgesamt "nur" 17 Drachen im Verlauf von House of the Dragon zu sehen sein werden. Aber vielleicht ändert Showrunner Ryan J. Condal ja noch seine Meinung bis zum Start der 2. Staffel.

Wann startet die 2. Staffel House of the Dragon?

Die 2. Staffel der Game of Thrones-Serie ist längst beschlossene Sache. Die Dreharbeiten sollen aber erst im Frühjahr 2023 beginnen. Damit wird die 2. Staffel House of the Dragon wohl erst 2024 starten.

