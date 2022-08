House of the Dragon-Stammbaum nach Folge 1 erklärt: So sind die Figuren verwandt

Unser House of the Dragon-Stammbaum hilft euch, nach Folge 1 nochmal die Familienverhältnisse der Targaryens zu sortieren. Natürlich ohne Spoiler für die weiteren Episoden des Game of Thrones-Prequels.

Nach Game of Thrones führt auch die Prequel-Serie House of the Dragon bei WOW * ein großes Ensemble in Westeros ein. Insbesondere die Familien-Verhältnisse der herrschenden Targaryens gilt es nun zu verstehen. Doch wer auf den vollen Stammbaum der Buchvorlage Feuer und Blut * stößt, spoilert sich zu kommenden Hochzeiten, Kindern und Thronfolger:innen. Wir bieten euch hier den Stammbaum-Überblick ohne Spoiler für die Zukunft – also mit einer Erklärung dazu, wie er am Ende von Staffel 1, Folge 1 aussieht.

Dieser House of the Dragon-Artikel bietet:

Erklärung zur Thronfolge im Prolog

Erklärung zum Problem der Nachfolge von Viserys I.

Targaryen-Stammbaum mit dem Stand von Episode 1

House of the Dragon Stammbaum in Folge 1: Wie sind die bisherigen Targaryens verwandt?

100 Jahre sind die Targaryens (nach der Eroberung durch Aegon I) bereits in Westeros an der Macht, als House of the Dragon einsetzt. Der 'Alte König' Jaehaerys I. Targaryen (Michael Carter) herrschte fast 60 Jahre in einer Zeit des Friedens. An seinem Lebensende sind seine beiden Söhne jedoch verstorben und die Thronfolge ist unklar.

© HBO Wer führt das House of the Dragon nach Jaehaerys (Mitte) an? Viserys (rechts), nicht Rhaenys (links)

Also wird im Prolog von House of the Dragon im 'Großen Rat' des Jahres 101 unter den Häusern von Westeros abgestimmt. Zwei Kandidat:innen hätten Chancen auf den Thron: Doch nicht Jaehaerys älteste Nachfahrin, Enkelin Prinzessin Rhaenys Targaryen (Eve Best) wird gewählt. Stattdessen erhält sein ältester männlicher Nachkomme, Enkel Viserys Targaryen (Paddy Considine) den Zuschlag gegenüber seiner Cousine. Viserys wird nach Jaehaerys Tod neuer König von Westeros.

Die neue Thronfolge-Frage à la Game of Thrones: Wer kommt nach Viserys?

House of the Dragon setzt im 9. Jahr von Viserys Targaryens Herrschaft ein, also im Jahr 112. Auch dessen Nachfolge ist nicht vollends geklärt: Viserys einzige Tochter Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) ist eine Frau, was ihre Thronbesteigung traditionell schwierig macht. Viserys hat außerdem noch einen jüngeren Bruder, Daemon Targaryen (Matt Smith), der als nächster männlicher Verwandter ein potenzieller Thronfolger wäre. Doch in seiner Unberechenbarkeit und seinen sexuellen Ausschweifungen hält ihn kaum jemand für herrschaftsfähig.

In der 1. Folge House of the Dragon ruht Viserys Hoffnung nun auf der Schwangerschaft einer Ehefrau Aemma Arryn (Sian Brooke). Ein männliches Kind würde alle Thronfolge-Querelen beseitigen und tatsächlich bekommt Viserys einen Sohn. Doch sowohl Gattin Aemma als auch das Baby Baelon, Viserys "Erbe für einen Tag", sterben bei bzw. kurz nach der blutigen Geburt.

Das ist der Targaryen-Stammbaum nach Folge 1 von House of the Dragon:

© HBO/Moviepilot House of the Dragon: Targaryen-Stammbaum nach Folge 1

Am Ende der 1. Episode House of the Dragon erklärt König Viserys seine Tochter Rhaenyra zur Thronfolgerin nach seinem Tod.

Doch das heißt nicht, dass Viserys jüngerer Bruder Daemon, der unzufrieden mit Rhea Royce verheiratet ist, den Thron schon ganz abgeschrieben hat. Außerdem ist da immer noch Viserys' einst übergangene Cousine Rhaenys mit ihrem einflussreichen Ehemann Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) und den zwei Kindern Laena und Laenor (Savannah Steyn und Theo Nate), die beim Tjost bereits zu sehen waren. Zuletzt hegt zudem Viserys' Hand Otto Hightower (Rhys Ifans) mit seiner Tochter Alicent Hightower (Emily Carey), Rhaenyras bester Freundin, eigene Pläne.

Ihr ahnt es bereits: House of the Dragon hat noch viel vor und das letzte Wort in Sachen Stammbaum, Verwandtschaft und Thronfolge-Nachkommen ist im Game of Thrones-Prequel noch nicht gesprochen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Seht ihr bisher bei allen Targaryen-Familienverbindungen im spoilerfreien House of the Dragon-Stammbaum durch?