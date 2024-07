Marvel-Bösewicht war vor 16 Jahren zuletzt zu sehen – und jetzt versteckt der Captain America 4-Trailer seine große Rückkehr

Im Marvel Cinematic Universe hat Tim Blake Nelson zuletzt 2008 den Bösewicht Samuel Sterns gespielt. Eine kurze Einstellung im Captain America 4-Trailer teast jetzt seine Rückkehr.

Nächstes Jahr erscheint mit Captain America 4: Brave New World im Februar der erste große Marvel-Blockbuster des Jahres. Ein erster Trailer hat vor kurzem schon auf das Superhelden-Spektakel eingestimmt, das neben Anthony Mackie als Steve Rogers-Nachfolger Sam Wilson auch Harrison Fords Red Hulk bereithält.

Großes Rätselräten löst außerdem die Bösewicht-Rolle von Breaking Bad-Liebling Giancarlo Esposito aus, dessen Figur bislang noch kein Marvel-Fan erraten haben soll. Anscheinend wartet Captain America 4 aber sowieso mit einem ganz anderen, geheimen Antagonisten auf, den wir zuletzt 2008 gesehen haben.

Hier könnt ihr noch den ersten Captain America 4-Trailer auf Deutsch schauen:

Captain America: Brave New World - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Captain America 4-Trailer teast Marvel-Rückkehr von Samuel Sterns

Auf Twitter hat ein User darauf hingewiesen, dass sich in einer Einstellung des Captain America 4-Trailers Samuel Sterns aka The Leader verbirgt:

Die von Tim Blake Nelson gespielte Figur war erstmals in Der unglaubliche Hulk von 2008 zu sehen. Sterns ist in den Marvel-Comics ein extrem intelligenter Bösewicht, der ähnlich wie der Hulk einen Unfall mit extrem hoher Gammastrahlung hat. Später wird er zum Erzfeind des grünen Muskelbergs.

In Der unglaubliche Hulk ist Sterns ein Zellbiologe, der von Bruce Banner nach seinem Unfall mit Fragen zu einem Heilmittel aufgesucht wird. Der will dessen Blut jedoch dazu nutzen, ein Heilmittel für viele andere Krankheiten zu entwickeln. Im MCU-Blockbuster von 2008 wird Sterns von Emil Blonsky brutal durch sein eigenes Labor geschleudert und bleibt schwer verletzt sowie lächelnd am Boden liegend zurück.

Disney Tim Blake Nelson als Samuel Sterns in Der unglaubliche Hulk

Wie Screen Rant vermutet, dürfte Nelsons Charakter als geheimer großer Bösewicht in Captain America 4 auftreten. Hier entwickelt er sich dann vermutlich, wie in der Vorlage, zu The Leader: der Hulk-ähnlichen Figur mit Riesengehirn statt Riesenmuskeln.

Wann startet Captain America 4: Brave New World im Kino?

Der Marvel-Blockbuster kommt in Deutschland am 12. Februar 2025 in die Kinos. Nächste Woche startet mit Deadpool & Wolverine aber erstmal der größte MCU-Film dieses Jahres auf der großen Leinwand.